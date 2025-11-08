Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Pioneros ·

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

