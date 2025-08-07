Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un agente de la Guardia Civil durante la instrucción de las diligencias. D.H.

Investigan a un empleado de Correos en Extremadura por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»

Utilizaba distintas webs para vender el contenido en los envíos muy por debajo de su precio real

D,H,

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:08

La Guardia Civil instruyó diligencias como investigado a un vecino de la comarca pacense de la Sierra Suroeste como presunto autor de la apropiación indebida de 51 envíos de paquetería que posteriormente vendió.

La Guardia Civil de Fregenal de la Sierra recibió una denuncia en abril en la que el coordinador de seguridad de la Zona Centro de Correos de la sustracción de 51 paquetes durante los últimos tres meses que no habían tenido entrada en una de las oficinas de servicios postales y paquetería en la comarca de Sierra Suroeste, pese a que habían sido remitidos desde la capital emeritense.

Teléfonos móviles

Envíos de los que no podía precisar exactamente su contenido, aunque si podía asegurar que seis de ellos eran terminales móviles.

De las gestiones desarrolladas por los agentes en el transcurso de la investigación con diferentes operadores de telefonía móvil, pudieron averiguar la ubicación de uno de estos teléfonos, supuestamente se estaría manipulando desde la capital leonesa.

Una vez localizada la persona que lo tenía en su poder, se pudo saber que lo habría adquirido a un vecino de la comarca extremeña a través de una plataforma de compraventa de productos online, por un precio muy por debajo de su valor real.

Identificado el vendedor, resultó ser vecino de la comarca sierrasuroesteña y empleado de la misma empresa de Correos donde había sido sustraído el teléfono.

Se rastrearon las cuentas

Ante la sospecha de que éste hubiera sido el «modus operandis» llevado a cabo con el contenido de los demás envíos, se rastrearon las cuentas que utilizaba en las distintas plataformas digitales y extractos bancarios, pudiendo constatar ventas en distintas partes de la geografía española e incluso de otros países europeos.

Persona que tras recibir los envíos en la oficina de trabajo y seleccionar los «paquetes que por tamaño y aspecto le interesaban», se los quedaba sin llegar a registrar su recepción, poniéndolos a la venta de manera inmediata en la web, según informa el Diario HOY

Con las pruebas incriminatorias, este pasado martes, en dependencias oficiales de la Guardia Civil se le instruyó diligencias como investigado por los supuestos delitos de apropiación indebida y posterior venta de los productos que contenían un total de 51 envíos, y han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción frexnense.

