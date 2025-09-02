Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Personal del laboratorio de Salud Pública trabajando en el laboratorio. Daniel Pedriza

Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante

Inspectores de Salud Pública buscan la causa de la infección originada el sábado 23 de agosto en un restaurante que acogió también dos bautizos al día siguiente

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:39

Inspectores de Salud Pública investigan desde hace una semana un brote de gastroenteritis iniciado tras un banquete nupcial celebrado el pasado 23 de agosto en ... el municipio de Escalante. Según han confirmado desde la Consejería a este periódico, se han identificado «al menos 46 afectados» con síntomas similares (diarrea, vómitos...), ninguno de ellos de gravedad. Y la intoxicación alimentaria no se ciñe solo a los invitados de la boda, sino que también se ha detectado algún cuadro con la misma sintomatología entre los asistentes a dos bautizos celebrados al día siguiente (24 de agosto) en el mismo establecimiento.

