Investigadores de la EHU prueban que el agua de lluvia puede servir para labores de limpieza o de riego

Investigadores de ingeniería, química y geología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) han analizado la influencia de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) construido ... en Legazpi sobre diferentes parámetros de las aguas pluviales, y han concluido que el pavimento permeable mejora la calidad de las aguas de escorrentía y reduce la turbidez, los sólidos en suspensión y la cantidad de algunos metales. Asimismo, se ha comprobado que esta agua puede ser utilizada tanto para las labores de limpieza como para el riego, una vez filtrada y garantizada su calidad biológica.

Eneko Madrazo Uribeetxebarria, profesor de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la EHU, explica que en Legazpi se ha construido un sistema combinado. «Uno de los aparcamientos de la ciudad tiene un pavimento permeable, y en un depósito de aguas pluviales se recoge el agua que allí se infiltra y es filtrada», destaca. Por su parte, Ainhoa Lekuona Orkaizagirre, doctoranda de la Facultad de Química, subraya que «el agua de lluvia penetra en el pavimento y, gracias al material poroso y a la acción de la gravedad, se infiltra en el terreno natural. En esta vía de infiltración, el agua también se filtra a través de los poros. Además, dado que se trata de un proceso lento, parte de esa agua puede evaporarse».

Lekuona destaca que la investigación se ha llevado a cabo a petición del Ayuntamiento de Legazpi y confirma que «comparando las aguas que han pasado por un pavimento de asfalto normal con las aguas que han pasado por el pavimento permeable y con las recogidas en el depósito, hemos observado una mejoría en numerosos parámetros de las aguas que han pasado por el pavimento permeable. La calidad del agua de escorrentía es mejor, la turbidez del agua y la cantidad de sólidos en suspensión son significativamente menores y las concentraciones de ciertos metales (como el hierro, el manganeso, el vanadio y el cobre) son también menores», explica Lekuona. La investigadora ha señalado que la turbidez está relacionada con los sedimentos interceptados por el agua en su curso y que «los sedimentos pueden contener diversos contaminantes: metales, hidrocarburos, etc.».

Los investigadores también han constatado que las aguas almacenadas en el depósito no suponen un riesgo ecológico para los ecosistemas acuáticos. Por lo tanto, «el agua del depósito puede ser utilizada para labores de limpieza o para verter a un río cercano, o también como agua para riego, una vez filtrada y garantizada su calidad biológica», ha explicado Madrazo.

Los investigadores resaltan, asimismo, que «con un sistema como este no se puede solucionar un problema de gran envergadura. En una ciudad deberían implantarse muchos sistemas de este tipo para una adecuada gestión del agua. Aunque hoy en día los resultados obtenidos en el estudio son muy buenos, es necesario seguir trabajando, ya que el sistema de Legazpi solo tiene cinco años y no sabemos si en el futuro el pavimento se saturará e irá perdiendo eficiencia. Además, este tipo de pavimentos también requieren mantenimiento». Es importante, por tanto, seguir investigando en esta línea, ya que las condiciones varían mucho de un lugar a otro.