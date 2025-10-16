Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ainhoa Lekuona preparando el muestreo en la zona de control EHU

Investigadores de la EHU prueban que el agua de lluvia puede servir para labores de limpieza o de riego

Han analizado en Legazpi la influencia de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) sobre diferentes parámetros de las aguas pluviales

A. I.

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:26

Comenta

Investigadores de ingeniería, química y geología de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) han analizado la influencia de un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) construido ... en Legazpi sobre diferentes parámetros de las aguas pluviales, y han concluido que el pavimento permeable mejora la calidad de las aguas de escorrentía y reduce la turbidez, los sólidos en suspensión y la cantidad de algunos metales. Asimismo, se ha comprobado que esta agua puede ser utilizada tanto para las labores de limpieza como para el riego, una vez filtrada y garantizada su calidad biológica.

