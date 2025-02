Una influencer madrileña explica cómo son los vascos conduciendo: «Patxi, es que lo hacen a posta»

M. S. Jueves, 20 de febrero 2025, 13:05 Compartir

Lorena Garam, una imitadora de acentos madrileña que cuenta con alrededor de un millón de seguidores en sus cuentas de Instagram y TikTok, ha subido recientemente a sus redes un vídeo de humor en el que imita el acento vasco. La madrileña suele subir varios vídeos cortos imitando el acento andaluz, canario, gallego, catalán y vasco y, en esta ocasión, lo ha hecho centrándose en cómo son las personas a la hora de conducir en cada comunidad autónoma.

«Ni Peter pone los intermitentes, colega, es que flipo, tío. No, pasa, pasa, ya divino, venga, hasta luego», decía Lorena Garam, una joven de 31 años con estudios de interpretación y relaciones públicas, imitando el acento de los madrileños. Ciudad de la que es originaria la joven que cuenta con experiencia en interpretación ante la cámara, además de tener técnica vocal, por lo que no es de sorprender su excelente imitación de acentos.

«Aunque no me mire para delante, yo estoy mirando, que no nos vamos a chocar ni nada...Yo es que tengo superpoder y tengo ojos en la frente. Por eso nunca miro para delante y me tiro todo el camino hablando contigo», decía imitando perfectamente el acento de Sevilla en su vídeo para sus más de 700.000 seguidores en TikTok y 280.000 en Instagram.

El acento vasco y catalán

«Claro, no me dejes incorporarme, acelera. Patxi, es que lo hacen a posta, son malas personas. Si ves que me estoy metiendo, ¿para qué aceleras?», hacía la joven su imitación de cómo hablan las personas en el País Vasco y, en concreto, los vascos al volante. Mientras que el cuarto acento era el canario: «Entonces, como el de atrás se siga pegando, voy a dar un frenazo. No es que la gente se piensa que así voy a ir más rápido. Pues así voy a ir más despacio, a diez».

Llegaba el turno de imitar a los catalanes y, como no, la joven imitaba a una persona se quejaba del precio de la gasolina. «Perdón, ¿este es el precio de la gasolina? Es que creo que os habéis equivocado. Ah, no, pues me vas a traer una hoja de reclamación y como no me la traigas llamo a los Mossos. Yo no me voy a ir de aquí hasta que no bajéis el precio», decía con humor.

«¿Pero cuántas vueltas me va a dar el GPS?», decía con un acento calcado al gallego. «Trescientos metros, llevo ya no sé cuántos, cuatrocientos caminos de cabras he pasado», decía valiéndose de uno de los tópicos más asociados con Galicia.

