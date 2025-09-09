Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La arquitecta y urbanista Inés Sánchez de Madariaga posa en el Palacio de Miramar, en Donostia. Gorka Estrada
Arquitecta y urbanista

Inés Sánchez de Madariaga: «El diseño urbano no responde a las necesidades de las mujeres»

«Percibir un lugar como inseguro no solo limita la libertad, sino cosas más básicas como el acceso al empleo o a servicios», asegura la experta

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:08

Los hombres y las mujeres hacen usos distintos de las ciudades porque sus necesidades también lo son. Moverse entre el trabajo, la guardería del pequeño, ... el supermercado o las citas médicas de las personas dependientes es el día a día de muchas mujeres, quienes «estadísticamente son las personas que se encargan de estas tareas del cuidado», señala Inés Sánchez de Madariaga, arquitecta y urbanista que participó ayer en el curso de verano de la EHU 'Género y urbanismo, retos y oportunidades', organizado por el Departamento de Movilidad Sostenible de la Diputación. «Una vez que ves cómo están diseñadas las ciudades, ya no puedes dejar de analizarlo», apunta la experta.

