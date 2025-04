El incidente que sufre Cenando con Pablo al probar la chuleta premiada en San Sebastián: «Me ha tirado la cámara»

J. F. San Sebastián Domingo, 20 de abril 2025, 14:08 Comenta Compartir

Cenando con Pablo es una de las mayores referencias sobre recomendaciones culinarias sencillas y prácticas que existen en las redes sociales gracias a sus cientos de miles de seguidores. En uno de sus más recientes vídeos muestra cómo acude al restaurante La Tropical, en la localidad de Los Alcázares (Murcia) para probar su famosa chuleta, galardonada con el primer premio en el Concurso Nacional de Parrilla del congreso San Sebastian Gastronomika en su edición de 2023.

Sin embargo su experiencia gastronómica se vio empañada por otra cliente del establecimiento. Así, Pablo Cabezali muestra cómo vivió una tensa situación mientras grababa, como en él es habitual, su punto de vista sobre los platos que iba degustando. En un momento dado, una mujer de otra mesa lo increpó en varias ocasiones, generando incomodidad tanto para el propio youtuber como para otros comensales.

El primer encontronazo ocurrió cuando la mujer le pidió a Pablo que bajara la voz. Tal como relata el propio youtuber en el vídeo, la mujer le dijo: «¿perdone, puedo decirle que hable un poco más bajo? que me estoy enterando de toda la conversación». La respuesta de Pablo fue contundente: «pues lo siento mucho... pero tú, ¿por qué me tienes que decir a mí cómo tengo que hablar yo normal?».

La situación se fue encendiendo cuando Pablo expresó su molestia por el ruido proveniente de la mesa de la mujer. «Estoy oyendo demasiado la voz de la gente y un poquito de musicón ahí», comentó inicialmente sobre el ambiente general del restaurante. Sin embargo, más adelante señaló directamente el problema: «pero es que me entero de toda la conversación, y la tengo a 8 metros». Un camarero incluso llega a mencionar que la mujer había «bebido un poco más de la cuenta».

Pero el incidente no quedó ahí. Pablo relata con sorpresa e indignación cómo la mujer llega a golpear su equipo de grabación: «vuelve la tía del baño y me acaba de dar un hostión a la cámara con el bolso. Este hecho se repite en una ocasión más, según menciona Pablo. «Me estoy enterando toda su conversación... Es muy mal educada.... No me insultes, a mí no me insultes, y no bebas tanto que te afecta un poco», se escucha en el vídeo, mostrando su reacción ante comentarios despectivos, al ser llamado por la mujer «subnormal». La situación aún empeora ya que al pasar, según señala Cabezali, «me acaba de dar un hostión a la cámara con el bolso». Este comportamiento provocó que «la mesa de al lado ha pedido cambiarse por las voces», según le comentó posteriormente el dueño del establecimiento, quien se acercó a disculparse por lo sucedido.

La actitud de la mujer provocó malestar general en el restaurante. Un camarero informa a Pablo que «la mesa de al lado ha pedido cambiarse» debido al ruido. Además, le comunica un hecho aún más sorprendente protagonizada por la mujer en cuestión: «ha pedido una hoja de reclamaciones pero el marido se la ha roto».

A pesar de este altercado, Pablo intenta mantener la compostura y continuar con su trabajo. No obstante, no puede evitar comentar la reacción de otros clientes sobre dicha señora, coincidente con la suya propia. Cenando con Pablo, fiel a su estilo, decidió incluir este incidente en su vídeo, explicando su motivación: «quiero sacar esto porque me apetece, porque son cosas que pasan y no tengo necesidad de maquillar la realidad ni pintar que todo es perfecto». A pesar de la situación, al final del vídeo, Pablo agradece al restaurante por el trato recibido y desta la calidad de algunos de sus platos, especialmente el arroz.

La chuleta premiada en San Sebastián

Durante su exhaustiva degustación, Pablo comparte sus impresiones sobre la carne, realizando comparaciones con el estilo vasco y reflexionando sobre si la chuleta cumplió con sus altas expectativas. Al recibir el plato, Cenando con Pablo no duda en comentar su aspecto visual, destacando su similitud con las chuletas del País Vasco: «Tiene buena pinta, me gusta, uniforme y me gusta que me la ha traído el propio parrillero, 'moja', me ha dicho, es que se ve muy vasca, de verdad».

Pablo también describe cómo fue presentada la chuleta por el parrillero: «aparte me ha traído los pimientos del piquillo que me ha dicho son estilo Tolosa,.. son unas pimientos que se te va de la olla». Al proceder a la degustación, Pablo analiza diversos aspectos de la carne. «La carne está muy rica, no es de las tiernas fácil de comer, un sabor muy lineal independientemente del trozo que cojas». Sin embargo, también nota ciertas características: «infiltración la verdad es que no no se distingue mucha la maduración, sabe, sí, pero ligerito, o sea es al final una carne para todos los públicos». En relación con la grasa, un elemento crucial en una buena chuleta para Cabezali, observa que «magia de sabor, te aporta llenazo, o sea, no es muy allá la grasa pero la carne está muy rica».

Pablo también presta atención a la preparación y la temperatura al servir: «Bueno platito, más caliente de la cuenta, todo se ha dicho, porque abajo se cuece un pelín, pero bueno no está tan mal». A pesar de este detalle, reconocie el buen hacer del parrillero: «no sé qué pasaría en aquella final en San Sebastián Gastronomika pero lo que sí sé que te puedo decir es que hoy lo ha hecho muy bien, está muy bien hecha«.

Considerando la relación calidad-precio, Pablo expresa que «son 65 euros el kilo, a fecha de 2025 es un precio muy razonable me parece muy bien». Finalmente, Pablo comparte su opinión personal, teniendo en cuenta su amplia experiencia probando chuletas: «depende de la exigencia del comensal, yo que he probado 300.000 chuletas y me gusta quizás una vaca más vieja o más maduración o un buey quizás; se queda un poco corto pero para la gran mayoría de población esa chuleta es la caña».

