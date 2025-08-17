Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Incendio con dos víctimas mortales en una fábrica de aceite de Pinos Puente Ariel C. Rojas

El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos

Bomberos trabaja con cautela desde el tejado porque la estructura está debilitada y puede haber derrumbes en la fábrica de aceite

Camilo Álvarez y Mercedes Navarrete

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:08

Dos personas han fallecido tras un incendio originado de madrugada en una fábrica de aceite en Pinos Puente, según ha confirmado el servicio de emergencias ... 112 tras el aviso tanto de la Policía Local de Pinos Puente como de Bomberos de Granada. Al mediodía de este domingo, fuentes de Bomberos han señalado que el fuego está controlado pero mantiene dos focos activos, en dos puntos concretos de la nave, con temperaturas que superan los doscientos grados. El cuerpo de extinción de incendios trabaja con vehículos de altura, desde el tejado, para evitar verse afectados por derrumbes, «ya que la estructura está muy debilitada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cuerpo sin vida de una mujer en el río Leitzaran, a la altura de Andoain
  2. 2

    Aparatoso rescate de un submarinista en el puerto refugio de Hondarribia
  3. 3 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  4. 4 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  5. 5 El nombre y la voz de Leire Martínez perdurarán en la historia
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Valencia. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 El restaurante de San Sebastián que maravilla a Cenando con Pablo: «De calidad-precio no he visto nada igual»
  8. 8 Koldo Royo: «En los bares deberían crear espacios para los donostiarras sin hacer cola»
  9. 9

    La autopsia descarta que la causa de la muerte del fallecido en Legazpi sea violenta
  10. 10 La riada de gente tras los fuegos artificiales de Semana Grande en San Sebastián que desata los comentarios: «Nunca vi tanta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos

El incendio de Pinos Puente en el que han muerto dos trabajadores está controlado pero mantiene dos focos activos