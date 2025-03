«Lo más importante que nos ha dado el premio es la confianza»

Cinco premios de 15.000 euros. Una recompensa que le cambia la vida a alguien y, más si cabe, a los jóvenes de entre 20 ... y 30 años con grandes ideas y proyectos tratando de hacerse un hueco en la sociedad. Así, los premios Inspira Gazteak, de Kutxa Fundazioa, buscan a jóvenes guipuzcoanos con ganas de aportar un granito de arena y trabajar para generar un impacto positivo en el territorio. Y sino que se lo digan a Aritz Gartzia, uno de los ganadores de la primera edición del certamen (en 2023), emprendedor y director de Ekomodo, una marca de accesorios que nació entre basura, literalmente. «Todo empezó en una empresa que recicla cinco millones de botellas al día».

De ahí, el camino de Aritz se basó en tratar de sacar provecho al material que se realizaba con este plástico reciclado. «A partir de las botellas que se depositan en el contenedor amarillo se consigue un hilo y Ekomodo empezó a hacer una serie de productos a través de ese material». Y es que la empresa guipuzcoana no buscaba «hacer una marca de complementos porque sí». Quería buscar respuesta a aquello que tanto tiempo anduvo rondando la mente de Aritz: «tengo este residuo y quiero crear a base de basura algo que usar en el día a día». Dicho y hecho. Primero, Ekomodo empezó con fundas para teléfonos y ordenadores; de ahí salió su primera colección y comenzaron «a vender los productos online». A día de hoy, más de cinco años después de sus inicios, «nuestro mercado principal son empresas que quieren nuestros productos con sus logotipos», añade contento Aritz.

El de Ordizia es consciente de la ayuda que ganar uno de los premios de Inspira Gazteak ha supuesto para Ekomodo. Como proyecto «me ha dado un empujón enorme. No solo por la parte económica, sino por la credibilidad y visibilidad», apunta Aritz. Y es que fueron varios amigos y hasta un profesor de la universidad quienes «me animaron a apuntarme porque encajaba con el perfil de persona que buscaban». Admite, también, que «me hizo ilusión ver que una oportunidad así estuviera relacionada con el emprendimiento, pero sobre todo, que visibilizara y promoviera a jóvenes líderes». Pasara lo que pasara, Aritz lo tenía claro. «Me alegraba esta visibilidad, ganase o no lo ganase, eso me gustó», cuenta.

«Los jóvenes venimos con ganas de hacer las cosas a nuestra manera»

El dinero está muy bien, sí. Pero Aritz Gartzia asegura que «el intangible más importante que nos ha dado el premio es la confianza. La confianza en nosotros mismos, en el proyecto, la confianza de estar respaldados por ciertas instituciones que son muy relevantes en el territorio... Se ve reflejada cuando creamos nuevos productos, tenemos más fluidez a la hora de diseñarlos, damos ese aire fresco al sector, a los diseños, a la marca y a las redes sociales», enumera. «La empresa, desde entonces, se ha empapado de confianza, visibilidad y reputación».

Por otro lado, el director de Ekomodo desmiente el discurso de que «'los jóvenes no quieren trabajar, que solo buscan viajar y tener días libres'. Se nos pinta de esta forma y yo a mi alrededor veo a jóvenes muy inteligentes con una capacidad de aprendizaje gigante», celebra. «Los jóvenes venimos con muchas ganas de hacer las cosas de otra manera, pero a nuestra manera». Es por ello por lo que «animo a toda aquella persona joven, inquieta, que tiene un propósito o que ha puesto en marcha ciertas acciones y que, de alguna forma quiere visibilizarlo más y ganar recursos para poder afrontar este propósito, a participar», finaliza.

Cómo participar

Las bases de participación y toda la información están disponibles en la web de Kutxa Fundazioa: https://kutxafundazioa.eus/es/premios-inspira-gazteak-2025

Tras la recepción de las candidaturas, se iniciará un primer proceso de selección en el que se elegirán a 15 jóvenes finalistas y, a partir de esa primera selección, un jurado designado por Kutxa Fundazioa decidirá quiénes serán los ganadores y ganadoras de los Premios Inspira Gazteak de este año, que se anunciarán en un acto el 26 de junio.