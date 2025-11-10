Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991 Nuevas pruebas de ADN permiten a la Guardia Civil poner nombre y apellidos a la víctima, vecina de Avilés, cuya desaparición denunció su madre en 1995. La Policía detuvo en su día al autor del crimen después de que su pareja denunciase los hechos tras una discusión

María Báscones Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:03 | Actualizado 13:11h.

Su asesinato tuvo lugar un 6 de enero de 1991 en Barros, en Langreo, cuando tenía 24 años. Gracias a las nuevas técnicas de ADN, la Guardia Civil ha logrado identificar su cadáver 34 años después.

Se trata de una vecina de Avilés, cuya desaparición denunció su madre en octubre de 1995. Relató a los agentes que no sabía nada de ella desde hacía cinco años y cuidaba de la hija de la víctima, su nieta, de unos diez años, desde entonces.

Las primeras gestiones que realizaron los agentes, no llevaron a ninguna línea de investigación para dar con el paradero de la joven, por lo que quedó registrada en los archivos policiales de personas desaparecidas que son revisados regularmente cuando se aporta alguna pista o indicio nuevo que permitan la localización de los mismos.

En una de estas revisiones, que tuvo lugar en mayo del pasado año y gracias a la evolución del análisis de nuevos métodos de identificación, los agentes contactaron con la familia para tomar muestras de ADN para aportar algún dato nuevo que permitiera cotejarlo con algún cadáver sin identificar o posteriores identificaciones. Después, en junio, los agentes volvieron a tomar una muestra de ADN a la hija de la desaparecida, ya que la abuela había fallecido.

Paralelamente a este proceso, los agentes llevaron a cabo gestiones y un estudio pormenorizado del caso, lo que les derivó a un homicidio de una mujer en Barros, apuñalada y enterrada en cal viva, con identidad desconocida. Este suceso, ocurrido el 6 de enero de 1991, lo investigó la Policía Nacional de Langreo. Detuvieron a una persona de dicha localidad cuando la pareja del homicida, tras una discusión, confesó los hechos a la Policía.

Al ser detenido por los agentes manifestó que la noche del 6 de enero del 1991 había recogido a la víctima cuando se encontraba haciendo autostop en Oviedo y que esta había intentado robarle, lo que provocó un forcejeo entre los dos, momento en que él la acuchilló. Seguidamente, la metió en el maletero y circuló hasta Barros, donde le contó lo sucedido a su pareja, comprobando entre ambos que la víctima había fallecido desangrada en el maletero. Asustada, ambos decidieron enterrar su cuerpo en cal viva. Permaneció oculto hasta octubre de 1995.

Debido al deterioro de los restos de la víctima cuando los encontraron, no fue posible su identificación, pero sí se pudo realizar un retrato robot.

Fruto de ellos, la Guardia Civil comenzó a atar cabos entre ambos hechos. El cotejo del retrato robot de la víctima del homicidio y una foto aportada por los familiares de la desaparecida tenían ciertas características que podían confirmar una correlación entre ambas.

Asimismo, la colaboración de los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación del crimen y el aporte de todo tipo de documentación existente en sus archivos, permitieron dar con los restos de la fallecida, que se hallaban en el Departamento de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, donde fueron remitidos en su día.

Debido a que la técnica de análisis de ADN realizada en el año 1995 y la que se realiza hoy en día es diferente, fue necesario un nuevo análisis de ADN de estos restos. De los nuevos análisis llevados a cabo por el Instituto de Toxicología y Ciencias Forense de Madrid, se determinó que los restos óseos hallados en 1995 se correspondían con los de la persona desaparecida.

La Guardia Civil -cuenta 'El Comercio'- ha logrado poner nombre y apellidos a la víctima del homicidio y comunicar a sus familiares su paradero tras más de 34 años de búsqueda.

El avance de las tecnologías, los nuevos métodos de investigación, con la utilización de medios tecnológicos, nuevas bases policiales, así como la coordinación con los demás cuerpos policiales, son clave para el esclarecimiento de este tipo de sucesos, posibilitando el esclarecimiento de hechos que en su momento eran imposibles.

