Ibai Llanos revela su pelotari favorito y abre la puerta a invertir en pelota: ¿Por qué no?

El streamer bilbaíno ha sorprendido a sus seguidores en Twitter con una pregunta sobre Olaizola e Irujo

J.M.

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:35

Ibai Llanos, el popular streamer bilbaíno conocido por sus directos y eventos en Twitch como 'La Velada' o por su participación en la Kings League de Gerard Piqué, ha sorprendido a sus millones de seguidores en redes sociales después del último guiño que ha tenido sobre la pelota.

«¿Vosotros érais más de Aimar Olaizola o de Martínez de Irujo?», ha preguntado en su cuenta de 'X' a sus más de dieciséis millones de seguidores, en una publicación que ha superado las ochocientas mil visualizaciones y ha provocado las preguntas de algunos usuarios, extrañados por el interés a la una de la madrugada de Ibai Llanos en la pelota.

«Ibai se dispone a comprar Aspe, el Atano III, o a crear la Kings League de pelota, todos atentos», ironizaba un seguidor en las respuestas a lo que el propio Ibai dejaba la puerta abierta con un «por qué no».

Además, Ibai también ha respondido a la pregunta lanzada a sus seguidores, dejando claro que su favorito entre ambos era Aimar Olaizola, seguido de Titin III.

