Javier Urra, que participa en el curso de verano de la UPV 'Inmadurez colectiva, busquemos soluciones´. Michelena

Javier Urra | Psicólogo

«La IA te escribirá una poesía, pero no tiene creatividad ni sabe que va a morir»

Vuelve a los Cursos de Verano para proponer un debate sobre «la mal llamada» inteligencia artificial. «La inteligencia ha de ser emocional», dice

Ane Urdangarin

Ane Urdangarin

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Con 68 años recién cumplidos, dos infartos superados y sin ninguna intención de jubilarse, el psicólogo Javier Urra vuelve otro año más, y ya van ... catorce, a los Cursos de Verano de EHU de San Sebastián, «donde pasaba las vacaciones de niño», para generar debate sobre la inteligencia artificial «desde el respeto y el pensamiento». El estellés ha invitado, entre otros, a Espido Freire y a Juan Manuel de Prada a las sesiones que entre hoy y el miércoles se celebrarán bajo el título 'El ser humano no es lógico, y la inteligencia no es artificial'.

