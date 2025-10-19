Un fondo de inversión compra la hamburguesería valenciana proclamada como la mejor del mundo y abrirá restaurantes en Londres y Nueva York Buenavista Equity Partners ha adquirido el 80% de Hundred Burgers, que cuenta con ocho hamburgueserías entre Madrid y Valencia

J.M. Domingo, 19 de octubre 2025, 14:23 Comenta Compartir

La gestora española de capital privado Buenavista Equity Partners (antes conocida como GED Capital) ha protagonizado una operación de alto voltaje en el sector gastronómico al hacerse con el 80% de la propiedad de la cadena valenciana Hundred Burgers, considerada una de las hamburgueserías emergentes más importantes del mundo.

Fundada en Valencia en 2020 por Álex González‑Urbón y Ezequiel Maldjian, Hundred Burgers ha irrumpido con fuerza gracias a un modelo de integración vertical —elaborando internamente tanto el pan como la carne en sus obradores de Valencia y Madrid— y al reconocimiento de su producto, especialmente de su hamburguesa «Singular» de Hundred, que ha sido designada como mejor hamburguesa del mundo en 2024 y en 2025 por la guía The World's Best Burgers, tras evaluar 900 establecimientos en 63 países.

La operación marca la primera inversión del nuevo fondo de Buenavista, el Buenavista Buy Out III, cuyo objetivo es captar unos 250 millones de euros. Con este movimiento, Buenavista no solo pone un pie en el sector de la restauración premium, sino que apunta a consolidar un modelo de negocio que considera «joya emergente» dentro del panorama gastronómico español.

Tras la adquisición de la mayor parte de la compañía, los fundadores de Hundred Burgers mantendrán cerca del 20% del capital y seguirán al frente de la gestión y expansión del negocio, en una estrategi que busca preservar el ADN original de la marca. El acuerdo contempla además una inyección de 4 millones de euros para la construcción de un nuevo obrador en Valencia, destinado a reforzar capacidad productiva y acompañar el crecimiento previsto.

Actualmente la cadena cuenta con ocho establecimientos —cinco en Valencia y tres en Madrid— que generan unos 25 millones de euros anuales y crecen a un ritmo estimado del 20% cada ejercicio. Su ticket medio ronda los 20 euros y aproximadamente el 35% de la facturación proviene del servicio de delivery, lo que posiciona a la marca por encima de gigantes del sector en ingresos por local.

A diferencia de otras operaciones de capital riesgo en restauración que apuestan por expansión rápida y volumen, Buenavista ha delineado una estrategia más selectiva a partir de la cual prevé abrir entre 10 y 15 nuevos restaurantes en los próximos cinco años, con el objetivo de duplicar el tamaño actual de la cadena, incluyendo aperturas en Madrid, Barcelona y, a medio plazo, en Londres y Nueva York.

No obstante, algunas voces del sector han recibido la noticia con cierta cautela, especialmente ante el precedente de Goiko Grill, la popular cadena adquirida en 2018 por el fondo estadounidense L Catterton, vinculado a LVMH. Una operación que resultó un éxito millonario para el fundador de Goiko pero trajo consigo diversas dificultades a la compañía en los años posteriores debido a la saturación del mercado, la pérdida de parte de su identidad artesanal y la presión creciente sobre márgenes y rentabilidad.