La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta una campaña institucional sobre masculinidades en el Ministerio de Igualdad. Alejandro Martínez Vélez

'Por huevos', la nueva campaña de Igualdad para resignificar la masculinidad

El ministerio busca desmontar roles tradicionales y responder al auge del discurso «negacionista» entre los hombres jóvenes

Naroa Ascunce

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:41

El Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves la campaña 'Por huevos', protagonizada por el actor Paco León, con el objetivo de resignificar una de ... las expresiones más asociadas a la masculinidad. La iniciativa, según explicó la ministra Ana Redondo, surge «ante la ola reaccionaria y negacionista que muchos hombres están comprando a través de las redes sociales» y quiere abrir un debate sobre nuevas formas de ser hombre, más libres, diversas y feministas.

