'Por huevos', la nueva campaña de Igualdad para resignificar la masculinidad

El Ministerio de Igualdad ha presentado este jueves la campaña 'Por huevos', protagonizada por el actor Paco León, con el objetivo de resignificar una de ... las expresiones más asociadas a la masculinidad. La iniciativa, según explicó la ministra Ana Redondo, surge «ante la ola reaccionaria y negacionista que muchos hombres están comprando a través de las redes sociales» y quiere abrir un debate sobre nuevas formas de ser hombre, más libres, diversas y feministas.

Con el lema «Vamos a cambiar lo que significa tener huevos. Por huevos», el ministerio se dirige a toda la sociedad, pero especialmente a hombres y jóvenes. En el vídeo, Paco León aparece en una cocina, rodeado de gallinas y preparando una tortilla, mientras lanza un mensaje directo: «Tener huevos te puede servir para muchas cosas. Puedes hacer una tortilla, puedes hacer una empanada o atreverte a decirle a tu colega que, si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias».

El actor insiste en que «tener huevos es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca» y recuerda que «llorar no te hace tener menos, ni gritar te da más». Concluye con una invitación a transformar la idea heredada de la virilidad. «Durante mucho tiempo hemos creído que solo hay una manera de tenerlos. Pero esto lo tenemos que cambiar. Por huevos». Finalmente, el spot se cierra con «por una masculinidad más libre, más diversa y más feminista».

El objetivo es «quitar etiquetas»

La ministra Redondo ha destacado que la campaña quiere «liberar» y «quitar etiquetas», alejando la identidad masculina de roles dañinos. «La igualdad no solo nos libera a nosotras, también libera a los hombres de un 'por huevos' que nace de una testosterona malentendida, de una dominación y de un rol de género muy marcado que a muchos hombres les dificulta ser quienes quieren ser», indica. También ha mencionado que sigue existiendo una brecha de género en las tareas domésticas y los usos del tiempo. «Casi el 60% de los cuidados recaen en las mujeres. Son fundamentalmente las que asumen los cuidados de toda la familia, de mayores y de menores. Creíamos que de alguna manera esa preocupación tenía que estar también incorporada a la campaña».

La propuesta se apoya en datos del Informe Juventud en España 2024, que reflejan un descenso en el apoyo masculino al feminismo. Del 54% en 2019 al 41% en 2023. La adhesión a la igualdad de género también ha caído del 70% al 50%. Además, el 23% de los hombres jóvenes y una de cada ocho chicas niegan la violencia de género.

La secretaria de Estado, María Guijarro, ha querido compartir una reflexión. «¿Qué es ser hombre en estos tiempos? Desde pequeños se os enseña a ocupar ciertos roles, ciertas jerarquías. Se os enseña a tener huevos. La pregunta es, ¿con huevos se nace o se hace?». Para Guijarro, la campaña ofrece a los hombres la oportunidad de «romper con las jerarquías impuestas y entender que tener huevos no es imponerse, sino repensarse, cuestionarse y cambiar».