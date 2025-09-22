Hosteleros vascos pagarán una cuota mensual a los actores por tener las televisiones encendidas en sus bares Los asociación de actores AISGE demandó el pasado febrero a 50 establecimientos de Bilbao por no pagar derechos de autor

Luis Gómez Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:15

La agrupación de actores e intérpretes AISGE y la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) han firmado un convenio que permitirá a los dueños de bares y restaurantes del territorio encender sus televisiones sin ser multados. Esta alianza busca garantizar, según la asociación presidida por el veterano actor Emilio Gutiérrez Caba, el cumplimiento de la ley y hacer efectivo el derecho de remuneración generado por los artistas.

AISGE denunció el pasado febrero a medio centenar de bares del centro de Bilbao por tener puesta la televisión sin pagar derechos de autor. Los intérpretes reclamaron cantidades de entre 60 y 180 euros tras usar 'detectives' para acreditar que incumplían la propiedad intelectual.

Dos meses después de las denuncias, los jueces fijaron las primeras condenas contra varios establecimientos bilbaínos por emitir en sus locales series y películas a través de canales generalistas y gratuitos sin abonar ningún tipo de compensación. En al menos dos casos, un juez de la jurisdicción Mercantil de la capital vizcaína estableció que los locales de restauración comercial infringían la normativa al mantener encendidos los aparatos de televisión aunque solo fuera como acompañamiento o ruido de fondos, como así alegaban los apelados.

En el ánimo de AISGE ha permanecido siempre el deseo de llegar a un acuerdo con los hosteleros y evitar nuevas confrontaciones en los tribunales. Muchos hosteleros, por el contrario, juzgan un abuso el pago de cualquier cantidad, ya que abonan tanto el fútbol como las facturas de la SGAE.

No obstante, tras el convenio sellado el pasado 15 de julio, la entidad de artistas ha remitido nuevas cartas a bares que siguen negándose a pagar. AISGE considera que el convenio establece unas bonificaciones de hasta un 20% «del precio del uso del derecho para aquellos usuarios que se adhieran al mismo y cumplan los requisitos para su aplicación».

Responsables de AISGE han subrayado que para la aplicación de una de las bonificaciones previstas (la de pronta adhesión) los hosteleros dispondrán de seis meses desde la firma del convenio para suscribirse y aprovechar los descuentos. Las mismas fuentes han justificado el pago de los derechos de autor y dejado entrever que mantendrán su estrategia de multar a los que desobedezcan esta normativa: «Los titulares que tienen instalados televisiones que permiten a sus clientes ver programas televisivos que forman parte del repertorio de esta entidad son responsables, por tanto, del pago del correspondiente derecho de remuneración. La adhesión a este convenio es una vía para regularizar el pago», recuerdan.

Según Héctor Sánchez, gerente de AHB, las cantidades a pagar fluctuarán en función del número de televisiones y superficie de los establecimientos. Los hosteleros que dispongan de un solo aparato deberán pagar 8,69 euros al mes, mientras que la factura ascenderá a 13,68 y 18,58 euros, respectivamente, si tienen dos o tres televisiones. Un tercio de los condenados por la AISGE en Bizkaia están asociados a AHB.

Aunque las condenas judiciales obligan a pagar las cuotas no satisfechas (menos de 100 euros), algunos jueces están cargando las costas judiciales a los hosteleros, lo que elevaría la factura final a más de 1.000 euros.

