Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Pardo, fotografiado en Madrid durante la entrevista José Ramón Ladra

José Luis Pardo

Catedrático de Filosofía y ensayista
«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«Sumar minorías para hacer una mayoría es el 'abc' del populismo», denuncia, y advierte sobre la erosión del Estado de Derecho

César Coca

César Coca

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

José Luis Pardo (Madrid, 1954) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense y especialista en las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ha estudiado con detalle ... y traducido a figuras imprescindibles de la filosofía moderna como Deleuze, Debord o Levinas, a quienes ha contribuido a difundir en España. En sus libros y artículos se detiene con frecuencia en el papel del arte y los artistas en las sociedades actuales. Y en ellos disecciona también con lucidez el momento actual de la vida española y en general del mundo occidental, del que hace un diagnóstico como mínimo preocupante: ya no hay utopías y todo consiste en una lucha política encarnizada con el único objetivo de conseguir el poder y todas las instituciones, pero sin tener una idea definida de con qué objetivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  3. 3

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  4. 4

    La Guardia Civil identifica a un pesquero cántabro como presunto autor del descarte ilegal en aguas de Ulia
  5. 5 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  6. 6 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  7. 7

    La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  8. 8

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  9. 9

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  10. 10 La reflexión de un escritor sobre las esquelas de los periódicos: «Cómo nos gusta ver que se van otros...»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»