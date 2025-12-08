La hora ideal para abrir las ventanas en invierno: el secreto de los expertos para mantener el calor y el aire limpio en el hogar Estos son los trucos para combinar comodidad, ahorro y bienestar, en nuestra rutina este invierno

M. S. Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:15 | Actualizado 12:47h. Comenta Compartir

En pleno invierno, existe la tentación de mantener las ventanas cerradas para preservar el preciado calor del hogar. Sin embargo, tras esta costumbre se esconde un riesgo: el aire viciado, saturado de humedad y contaminado, que se acumula y amenaza la comodidad y la salud dentro del hogar. Pero ¿es realmente posible refrescar el aire sin convertir el interior en una nevera?.

Existen varios trucos para combinar comodidad, ahorro y bienestar, y nos invitan a replantearnos nuestra rutina invernal. De hecho, hay un momento específico del día en el que abrir las ventanas y que es la clave para tener un aire sano en casa, sin perder el calor.

Incluso si hace mucho frío afuera, es necesario ventilar una casa. Al tener las ventanas cerradas, se acumulan contaminantes de los productos de limpieza, los muebles, la cocina y la calefacción, lo que contribuye a dolores de cabeza, fatiga e incluso alergias. Durante los meses de invierno, a menudo se subestima la importancia de la humedad, ya sea al respirar, ducharse o secar la ropa. El aire viciado se vuelve incómodo rápidamente: una sensación de pesadez, un olor a humedad o la condensación en las ventanas son algunas de las señales más reveladoras.

Sin ventilación, este clima favorece la aparición de moho y afecta la calidad de vida, especialmente en invierno, cuando pasamos más tiempo en interiores. Controlar la calidad del aire se convierte en una verdadera medida preventiva que revitaliza el cuerpo y refresca el espacio habitable.

Aire interior hasta cinco veces más contaminado que el exterior en invierno

Contrariamente a la creencia popular, el frío no impide la acumulación de humedad ni de contaminantes. El vapor de agua generado por las actividades diarias no desaparece; se condensa en las paredes y ventanas frías, creando un ambiente ideal para el crecimiento bacteriano. Además, la calefacción suele exacerbar la circulación de polvo fino y compuestos de los materiales domésticos.

Sin ventilación, estos contaminantes se estancan y se suman a las emisiones invisibles de las velas aromáticas, el incienso y otros difusores de aceites esenciales, tan populares en diciembre. Como resultado, el aire interior puede estar hasta cinco veces más contaminado que el aire exterior. De ahí la importancia fundamental de renovar el aire regularmente, incluso en medio de una ola de frío.

La hora ideal para abrir las ventanas en invierno

La mayoría de los hogares dudan en abrir las ventanas en invierno por miedo a perder calor. Sin embargo, la eficacia de la ventilación depende del horario. Los expertos recomiendan abrir las ventanas entre las 11.00 horas y las 15.00, cuando la temperatura exterior alcanza su punto máximo, lo que limita la pérdida de calor y optimiza la renovación del aire.

Abrir las ventanas de par en par durante diez minutos es más que suficiente para que circule el aire sin enfriar drásticamente las paredes ni los muebles, que retienen el calor absorbido. Evitar las primeras horas gélidas de la mañana y de la noche permite combinar la frescura interior con el confort térmico, sin aumentar la factura de la calefacción. El verdadero secreto está en el momento oportuno: unos pocos minutos de ventilación en el momento oportuno son mucho mejores que una ventilación prolongada en el momento menos indicado.