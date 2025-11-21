La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz Ante trucos tan extendidos como el del papel de aluminio junto al radiador, hay diversos consejos que permiten contener el gasto en electricidad en los días más fríos

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:50

La calefacción es el mayor consumidor de energía en los hogares, siendo responsable del 63% del consumo energético total. Por ello, para lograr ahorros significativos en la factura de energía, es fundamental optimizar la eficiencia de los sistemas de calefacción domésticos. Utilizar la estrategia de mantener un rango de 15 a 20º según cada estancia garantiza que no se eleve demasiado el consumo eléctrico.

A continuación te presentamos las formas sencillas y cómodas para mejorar la eficiencia de la calefacción en invierno y ahorrar en la factura de la luz que dan los expertos más allá del truco que se está extendiendo con el método de colocar papel de aluminio detrás de los radiadores. Si bien hay expertos en eficiencia energética que confirman que colocar estratégicamente una lámina reflectante, ya sea papel de aluminio casero o un panel comercial, detrás de los mismos puede generar un impacto significativo, especialmente si esta es exterior o está mal aislada. Aquí tienes muchos más métodos y consejos para mantener el hogar con calor suficiente maximizando el ahorro en la factura de la luz.

Gestión de la temperatura

Ajustar la temperatura en cada estancia de la vivienda es una de las medidas más efectivas para el ahorro energético, con un potencial de 10-20%.

- Distribución de temperaturas: La cantidad de calor necesaria no es igual en todas las estancias, algunas se deben mantener habitualmente entre 15 y 17°C , aquellas donde no se permanece mucho tiempo, como los dormitorios o los pasillos. La cocina, donde se realiza actividad física, se recomienda mantenerla en torno a 18°C. Las estancias más calientes, como el salón-comedor, donde se permanece habitualmente sentado sin realizar ejercicio, se mantendrán entre 19 y 20°C.

- Ahorro por grados: Ajustar adecuadamente la temperatura de cada estancia permite reducir la temperatura media de la vivienda en 1 o 2°C sin pasar frío. Cada grado que se reduce la temperatura media supone una reducción de alrededor del 10% en el consumo de energía de la calefacción.

- Apagar al ausentarse: La opinión de los expertos es unánime en que se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o cuando se está ausente de casa, en lugar de mantener una temperatura constante las 24 horas. La razón es que a medida que la vivienda se enfría, las pérdidas de calor se reducen, ya que la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior es menor.

Equipamiento y mantenimiento

Implementar dispositivos de control y realizar mantenimiento básico maximiza el rendimiento del sistema de calefacción.

- Instalar termostatos programables: Los cronotermostatos son dispositivos digitales programables que son mucho más precisos que los termostatos bimetálicos tradicionales, que tienen un margen de error de 1-2°C. Estos permiten programar el encendido, apagado y las temperaturas deseadas en diferentes intervalos horarios y días, constituyendo una inversión rentable a largo plazo, aunque cuesten a partir de 60 €.

- Uso de cabezales termostáticos: Permiten regular independientemente la emisión de calor de cada radiador, manteniendo la temperatura deseada en cada estancia de forma automática. Estos artilugios no resultan caros (en torno a 20 € por unidad) y son obligatorios en las viviendas nuevas en España.

- Purgar los radiadores: Esta tarea anual es necesaria para los radiadores de agua caliente (los más comunes en los hogares españoles). Es crucial sacar el aire acumulado, ya que el aire impide que el radiador se caliente adecuadamente, dejando a menudo la parte superior más fría. El potencial de ahorro de esta medida es del 5%.

- Equilibrar los radiadores: Si una habitación está consistentemente más fría que otras, se puede intentar «equilibrar» los radiadores para asegurar que calienten de manera uniforme. Este proceso requiere una llave para purgar, un ajustador de válvula de retención, un destornillador y un termómetro digital, y debe intentarse anualmente o cuando sea necesario.

Estrategias de ventilación eficiente

La ventilación es esencial para renovar el aire, eliminar olores y controlar la humedad, pero la pérdida de calor puede minimizarse (potencial de ahorro 15-20%).

- Ventilación rápida e intensa: La técnica recomendada es la ventilación «por impacto», abriendo las ventanas y puertas que comunican las estancias simultáneamente para crear corrientes. Esto debe hacerse durante solo 5 a 10 minutos. Este método renueva el aire rápidamente y evita que las paredes se enfríen, lo que requeriría un consumo extra de calefacción para recalentarlas.

- Control de la calefacción al ventilar: Es fundamental apagar la calefacción antes de abrir las ventanas y volver a encenderla solo cuando se haya terminado de ventilar.

- Ventilación estratégica: Elija ventilar por la mañana después de despertar, o después de cocinar o ducharse, para eliminar la humedad y el aire acumulado.

- Tecnología de ventilación: Los recuperadores de calor son dispositivos que extraen el aire viciado y aprovechan su calor para calentar el aire fresco entrante, reduciendo la pérdida de energía hasta en un 90%. También se pueden usar extractores de aire en cocinas y baños para eliminar la humedad y los malos olores rápidamente sin abrir ventanas constantemente.

- Cortinas de aire: Estos dispositivos crean una barrera invisible de aire en puertas o ventanas abiertas, previniendo la entrada de aire frío y la salida de aire caliente.

Minimizar pérdidas de calor

Es crucial conservar el calor una vez generado, utilizando métodos de aislamiento tanto pasivos como activos.

- Aislamiento de aberturas: Selle puertas y ventanas usando burletes adhesivos para evitar que el aire frío se cuele por las rendijas. Se puede improvisar usando toallas enrolladas o cojines al pie de las puertas. Las zonas más problemáticas son los marcos de ventanas antiguas o puertas exteriores.

- Gestión de ventanas y cortinas: Durante el día, abra cortinas y persianas para aprovechar el calor solar directo. Cierre cortinas gruesas al caer la tarde para conservar el calor acumulado y aislar el frío nocturno. Si las ventanas dejan pasar mucho frío, se pueden cubrir con láminas térmicas o plástico de burbujas, pegándolos por dentro con cinta adhesiva.

- Aislamiento de paredes (radiadores): Coloque paneles reflectantes detrás de los radiadores, especialmente si están en paredes exteriores, para evitar que el calor se pierda a través de ellas.

- Uso de alfombras: Colocar alfombras gruesas (las de lana son excelentes aislantes térmicos) sobre suelos fríos (como cerámica o mármol) ayuda a reducir la pérdida de calor.

- Cierre de espacios no utilizados: Cierre las puertas de las habitaciones vacías o poco usadas para concentrar el calor en los espacios donde realmente se está. Cuantas menos zonas se tengan que calentar, más fácil será conservar el calor.

- Mobiliario: Aleje muebles grandes (sofás, sillones) de paredes exteriores o ventanas para evitar que absorban humedad y bajen la sensación térmica.

- Cocinar en casa: Usar el horno o la estufa genera calor. Después de usar el horno, déjelo abierto unos minutos (apagado) para que el calor restante se disperse por el ambiente (manteniendo alejados a niños y mascotas).

- Aislamiento personal: Use ropa térmica, calcetines gruesos y suéteres. Además, se pueden colocar mantas en los sillones y edredones en las camas. Para las noches frías, se puede crear una pequeña estructura cubriendo la cama con una manta sobre el edredón para atrapar el calor del cuerpo, o usar una bolsa de agua caliente.

Este conjunto de medidas adaptadas a las posibilidades y circunstancias de acada hogar (ajuste de temperatura, mantenimiento, aislamiento y ventilación eficiente) permite un ahorro en la calefacción que puede llegar hasta el 40% del consumo total según los expertos.