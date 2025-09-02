Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar

Ni una semana después de la muerte a tiros de un hombre en la localidad de Alaquàs, otro nuevo tiroteo en la provincia, en este ... caso en el municipio de Alfafar, donde un hombre de 31 años ha resultado herido de gravedad en la noche de este lunes tras descerrajarle tres disparos un vecino armado con una escopeta por causas que todavía están siendo investigadas.

Este nuevo tiroteo se ha producido en torno a las 23.30 horas de la noche en la calle Pintor Sorolla de Alfafar, en las proximidades de los barracones instalados en el centro de la localidad con motivo de las fiestas. «Hemos escuchado como si fueran petardos, pero no, eran disparos», relata uno de los muchos jóvenes que a esa hora estaban de fiesta en la plaza próxima.

Según relatan algunos testigos, la víctima habría estacionado su vehículo, un Porsche Cayenne en un vado situado frente al piso donde reside el presunto autor de los disparos. Aunque fuentes vecinales indican que el sospechoso, que por el momento no ha sido detenido, aparca habitualmente en dicha zona reservada y habría bajado armado con una escopeta para recriminarle el conductor del Porsche haber aparcado allí, los investigadores del equipo de policía judicial de la Guardia Civil de Alfafar mantienen otras vías de investigación sobre las causas reales de esta tentativa de asesinato.

El herido ha recibido al menos dos heridas por arma de fuego y algunas personas que estaban en las inmediaciones lo han socorrido inmediatamente taponándole las heridas y haciéndole un torniquete para que no perdiera más sangre.

Hasta el lugar de los disparos se ha desplazado una ambulancia del SAMU, que ha evacuado al herido al Hospital La Fe de Valencia, donde ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente esta misma noche debido a la gravedad de sus lesiones.

Nada más producirse los disparos varios agentes de la Policía Local, que se encontraban en las inmediaciones, han acudido rápidamente a la calle donde yacía herido un varón de 31 años. Algunos testimonios vecinales apuntaban que el presunto autor de los disparos había vuelto a entrar en su domicilio antes de la llegada de la Policía y la Guardia Civil.

Ante la posibilidad de que esta persona, presuntamente armado con una escopeta, todavía pudiera encontrarse en el interior del inmueble, la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local de Alfafar, han acordonado las calles adyacentes y han establecido un perímetro de seguridad mientras esperaban la llegada de un negociador del Instituto Armado y de equipos especializados para la entrada en la vivienda con plenas garantías y evitando cualquier posible riesgo para la seguridad de los agentes.