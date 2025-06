Hirukide valora «positiva» la medida «en un momento demográfico crítico»

La asociación de familias numerosas de Euskadi Hirukide ha sido la institución de de manera más activa ha reivindicado la ampliación de permisos de ... maternidad y paternidad. Su directora, Natalia Diez-Caballero, valora el plan previsto por el Gobierno Vasco «de manera muy positiva» debido a que «ahora la ampliación se llevará a cabo para todas las familias logrando equipararnos a los países más avanzados de Europa en medidas de conciliación y corresponsabilidad».

El contexto sociodemográfico dibuja un escenario que hace aún más necesario políticas de este tipo, según la directora de Hirukide. «Esta ampliación es especialmente relevante en un momento demográfico crítico como el que vivimos, con un grave problema de natalidad en Euskadi, que ha perdido un tercio de nacimientos en doce años».

La valoración positiva no está reñida con la exigencia ya que, para Diez-Caballero, «medidas como esta son imprescindibles, pero no suficientes. Los últimos años se están dando pasos en la dirección correcta desde el Gobierno Vasco, pero al llegar tan tarde, no están surtiendo efecto con la celeridad deseada, ya que muchas parejas jóvenes perciben el hecho de tener hijos como algo inalcanzable a corto o medio plazo».

Hirukide invita a realizar un análisis integral de la situación, ampliando la perspectiva más allá de la cuestión de los permisos. «Se han ido dando pasos en materia de conciliación, pero a la par se han acuciado otros problemas como la pérdida de poder adquisitivo o la extensión de cierto pesimismo e incertidumbre laboral en torno a la familia, acompañado de las dificultades de acceso a la vivienda y de un cambio de prioridades vitales entre los y las jóvenes», sostiene la directora de la asociación de familias numerosas.