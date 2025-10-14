Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La zona en la que los operarios encontraron al varón herido. Josele

Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella

perarios de limpieza encontraron al herido, que fue hospitalizado con lesiones graves en el hospital, semidesnudo y sin poder articular palabra

María José Díaz Alcalá

Martes, 14 de octubre 2025, 08:02

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un hombre de 55 años grave con signos violentos en Marbella. Fue el personal de limpieza del Ayuntamiento quien descubrió al hombre, que presentaba multitud de heridas sangrantes por todo el cuerpo, alguna quemadura y marcas de posible estrangulamiento.

Finales de septiembre, ocho y diez de la mañana y el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de un varón ensangrentado y tendido sobre unos residuos tras, aparentemente, ser agredido en la A-355, la antigua carrera Ojén-Marbella, frente a la Triple A. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y los sanitarios, que evacuaron al varón al Hospital Costa del Sol.

A la llegada de los operarios de limpieza, el herido, que siquiera podía articular palabra, se encontraba semidesnudo; cuando llegaron los facultativos, los trabajadores municipales ya lo habían cubierto con mantas, han informado distintas fuentes consultadas por este periódico.

Al parecer, la víctima, un ciudadano de origen marroquí, presentaba politraumatismos craneales, entre otras lesiones que también podrían tener un origen violento.

Desde la Comisaría Provincial de Policía Nacional, por su parte, han confirmado que la investigación continúa abierta para tratar de aclarar lo sucedido y localizar a los posibles responsables.

