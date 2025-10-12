Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ilustración de finales del siglo XVIII que reproduce la captura de esclavos en África por tratantes franceses.
El árbol de la ciencia

Esclavitud: historias y genes

La cruel historia de la trata de esclavos es estremecedora

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 12 de octubre 2025, 07:31

Comenta

La esclavitud es una institución social vergonzosa e infame. Pese a ello, ha estado presente en todas las civilizaciones, con matices. Se han encontrado tablillas ... datadas en el 3000 a. C con signos que significaban esclava. Su universalidad hizo pensar al propio Aristóteles que algunos seres eran esclavos «por naturaleza». En el siglo III, Roma compraba miles de esclavos al año a la vez que otorgaba la ciudadanía romana a habitantes de territorios conquistados. La navegación atlántica agudizó la crueldad de la esclavitud. Cuenta S Sebag Montefiore en su monumental 'El mundo' que, en 1444, llegaron unas carabelas al Algarve con 225 esclavos bereberes y negros para trabajar en los campos de cacao de Madeira. El duque de Viseu, los exhibió y separó las familias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  2. 2

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  3. 3 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  4. 4

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  5. 5

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  6. 6

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  7. 7 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  8. 8 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Donostia ya define la «zona verde» de la nueva plaza elevada
  10. 10 Un jabalí se pega un baño y retoza en la playa de Santiago de Zumaia: «Era bastante grande»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esclavitud: historias y genes

Esclavitud: historias y genes