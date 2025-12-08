Olivia, Waka, Momo y Arisa, los guacamayos robados a un joven vasco: «Están acostumbrados a vivir en libertad» Las redes se vuelcan desde hace una semana para encontrar los cuatro guacamayos de Marcos Moreno, mejor conocido como 'El chico de las aves'

Las redes se vuelcan desde hace una semana para encontrar los cuatro guacamayos de un joven influencer vasco. Se trata de Olivia, Waka, Momo y Arisa, las aves que han sido robadas a Marcos Moreno, mejor conocido como 'El chico de las aves' en Instagram, en donde acumula más de 300.000 seguidores.

«Han robado estos cuatro guacamayos en Navarra», ha anunciado el propio joven, que se dedica a rescatar animales exóticos y les ofrece una segunda oportunidad, sobre el robo que se produjo durante la noche del pasado 30 de noviembre.

«Posiblemente hayan sido robados para venderlos en el mercado ilegal, ellos no aguantan estar en una jaula y es imposible que puedan sobrevivir sin los cuidados de su cuidador», explica adjuntando una foto de las cuatro aves que suelen aparecer en varios de sus vídeos con miles de reproducciones.

«Por favor si escucháis gritos de loros en vuestro barrio o en alguna casa o finca o si alguien ha visto algo por favor avisadme, pide este joven navarro ya que estos «son animales que están acostumbrados a vivir en libertad».

Los últimos puntos donde este joven vasco ha centrado la búsqueda han sido en Buñuel y Rincón de Soto en La Rioja, aunque sin éxito. Este influencer se guía por las 'pistas' que le van dando sus seguidores y asegura que no va a perder la esperanza. «Si alguien sabe algo puede enviarme un mensaje a mi perfil», finaliza en la publicación.