Aitor Aldasoro, en el centro con un documento en la mano, con miembros del foro de diversidad lingüística NPLD.

El Gobierno Vasco reivindica en Europa la diversidad lingüística

Euskera. ·

Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, el viceconsejero de Política Lingüístia, Aitor Aldasoro, participa en Bruselas en un foro de gobiernos, universidades e instituciones

Gaizka Lasa

Gaizka Lasa

San Sebastián

Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54

El Gobierno Vasco ha participado hoy en Bruselas en el foro NPLD Networking Breakfast, organizado para conmemorar el Día Europeo de la Diversidad Lingüística 2025. ... NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) es una red europea que agrupa a gobiernos, universidades e instituciones con el objetivo de promover la diversidad lingüística y el reconocimiento de las lenguas minoritarias a nivel europeo. El viceconsejero de Política Lingüística, Aitor Aldasoro, ha participado en el encuentro, donde ha señalado que ««el euskera es una lengua viva, moderna y plenamente integrada en la sociedad vasca, con presencia en la educación, los medios de comunicación y la vida cotidiana». A ello ha añadido que «nuestro objetivo es que también pueda ser reconocida oficialmente en la Unión Europea, reforzando su proyección y asegurando su futuro en un contexto globalizado».

