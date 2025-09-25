El Gobierno Vasco reivindica en Europa la diversidad lingüística
Euskera. ·Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, el viceconsejero de Política Lingüístia, Aitor Aldasoro, participa en Bruselas en un foro de gobiernos, universidades e instituciones
San Sebastián
Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:54
El Gobierno Vasco ha participado hoy en Bruselas en el foro NPLD Networking Breakfast, organizado para conmemorar el Día Europeo de la Diversidad Lingüística 2025. ... NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) es una red europea que agrupa a gobiernos, universidades e instituciones con el objetivo de promover la diversidad lingüística y el reconocimiento de las lenguas minoritarias a nivel europeo. El viceconsejero de Política Lingüística, Aitor Aldasoro, ha participado en el encuentro, donde ha señalado que ««el euskera es una lengua viva, moderna y plenamente integrada en la sociedad vasca, con presencia en la educación, los medios de comunicación y la vida cotidiana». A ello ha añadido que «nuestro objetivo es que también pueda ser reconocida oficialmente en la Unión Europea, reforzando su proyección y asegurando su futuro en un contexto globalizado».
El acto se ha celebrado en la delegación del Gobierno Vasco en Bruselas. Allí se han reunido representantes de las instituciones europeas, miembros del Parlamento Europeo, responsables de diferentes gobiernos y expertos en diversidad lingüística. Entre los participantes han estado la representante del Gobierno Vasco, Marta Marín; la presidenta de la red NPLD, Anna Jungner-Nordgren; el europarlamentario Loránt Vincze, presidente de Patrimonios Tradicionales, Comunidades Populares y Grupo de Lenguas; y la responsable del área de diversidad lingüística y escuela de la Comisión Europea, Anna Solé, entre otros.
En este encuentro también ha tenido lugar la presentación del ex primer ministro irlandés, Éamon Ó Cuív, compartiendo la experiencia de Irlanda en el proceso de conversión del gaélico en lengua oficial de la UE y ofreciendo claves y lecciones útiles para las otras comunidades lingüísticas.
Asimismo, Aitor Aldasoro ha mantenido una reunión de trabajo con el señor Ó Cuív para analizar las políticas de fomento y reconocimiento institucional de las lenguas minorizadas.
Con su participación en este encuentro, el Gobierno Vasco ha reiterado su compromiso en la defensa y promoción del euskera en los ámbitos de todas las vidas, así como en la colaboración con otras lenguas y comunidades en la labor de promoción de la diversidad lingüística en Europa.
