Un empleado de un piso turístico legal de Donostia prepara una habitación. LOBO ALTUNA

El Gobierno Vasco y los registradores se alían para estrechar el cerco a los pisos turísticos ilegales ofertados en Airbnb o Booking

Firmarán un convenio para intercambiar información sobre el número de registro obligatorio de las viviendas de uso turístico y evitar que puedan operar de forma ilegal

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 13:07

Se estrecha el cerco sobre los pisos que se ofertan como turísticos en Euskadi de forma ilegal. Si desde julio está en marcha a nivel ... estatal una ventanilla única para que este tipo de viviendas cuenten con un número de registro obligatorio (que ya han obtenido más de un 80% de los pisos que operan en Gipuzkoa de manera legal), en los próximos días el Gobierno Vasco reforzará ese control con la aprobación de un convenio con el Colegio de Registradores para agilizar el intercambio de información y que ningún piso turístico se quede fuera del radar.

