El Gobierno Vasco y los registradores se alían para estrechar el cerco a los pisos turísticos ilegales ofertados en Airbnb o Booking

Se estrecha el cerco sobre los pisos que se ofertan como turísticos en Euskadi de forma ilegal. Si desde julio está en marcha a nivel ... estatal una ventanilla única para que este tipo de viviendas cuenten con un número de registro obligatorio (que ya han obtenido más de un 80% de los pisos que operan en Gipuzkoa de manera legal), en los próximos días el Gobierno Vasco reforzará ese control con la aprobación de un convenio con el Colegio de Registradores para agilizar el intercambio de información y que ningún piso turístico se quede fuera del radar.

El Consejo de Gobierno aprobará la próxima semana un convenio de colaboración entre el Departamento de Turismo y el Colegio de Registradores de la Propiedad para reforzar el control de las viviendas de uso turístico y garantizar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información relativa al Número de Registro de Alquiler de viviendas destinadas a uso turístico.

Este acuerdo se enmarca en la aplicación del decreto que regula el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos a nivel estatal. Esta plataforma permite recopilar y transmitir de manera electrónica datos sobre los alojamientos de corta duración ofertados en línea, garantizando la protección de datos y reforzando la capacidad de control de las administraciones competentes.

Gracias a este sistema, cada inmueble o unidad que se destine a alquiler turístico recibe un número de registro único, requisito indispensable para poder ofertarse en plataformas como Airbnb, Booking u otras. De esta forma, se evita la comercialización de viviendas en condiciones contrarias a la normativa turística vigente en Euskadi, facilitando la labor de inspección, control y, en su caso, sanción.

De hecho, Euskadi ya cuenta con su propio registro, el Reate, en el que deben estar inscritos todos los pisos de uso turístico. Sin estar en el Reate, es imposible que el Colegio de Registradores facilite a esa vivienda un número de registro para poder ofertarse como turística, aseguran fuentes del Departamento de Turismo. Este periódico ya adelantó a mediados de septiembre que el 80% de las viviendas turísticas de Gipuzkoa ya se había inscrito en el nuevo registro obligatorio. La ventanilla única digital puesta en marcha en julio por el Ministerio de Vivienda había validado 1.552 pisos turísticos en el territorio, de los 1.928 que contabiliza el registro oficial del País Vasco.

El convenio que se firmará en próximas fechas establece que el Colegio de Registradores será el encargado de gestionar las solicitudes de los anfitriones para obtener el número de registro único. Además, el Departamento de Turismo accederá, a través de los sistemas centrales del Colegio, a información asociada al número de registro, como la referencia catastral, el número registral único o la identidad del titular de la vivienda. Por su parte, Turismo permitirá al Colegio consultar los números identificativos de las viviendas inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (Reate) de Euskadi.

Además, se habilita un procedimiento de notificación electrónica para comunicar bajas en el registro, cambios de titularidad o resoluciones que impidan el ejercicio de la actividad, de manera que el registrador pueda calificar y, en su caso, proceder a la retirada del número de registro. El Colegio podrá verificar que las viviendas cuentan con el título habilitante municipal requerido por la normativa urbanística (licencia, declaración responsable...).

Con esta medida, el Gobierno Vasco reforzará la transparencia y la seguridad en el sector de los alojamientos turísticos de corta duración, garantizando el cumplimiento normativo y avanzando hacia un modelo de turismo sostenible, equilibrado y justo para toda la ciudadanía.