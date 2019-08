El Open Arms rechaza la oferta de Sánchez para desembarcar en Algeciras 01:06 Un grupo de migrantes se ha lanzado al mar para intentar llegar a Lampedusa, que se encuentra a 800 metros del barco español ANDER AZPIROZ Madrid Domingo, 18 agosto 2019, 15:14

El Open Arms rechaza la oferta de Pedro Sánchez de dirigirse a Algeciras para desembarcar a los 107 migrantes que permanecen a bordo del buque español. Ya es demasiado tarde, sostiene la ONG española. Su director, Òscar Camps, ha descartado navegar 950 millas, lo que significa unos 5 días de travesía. Añade, además, que Algeciras es el puerto más lejano del Mediterráneo y la situación en el barco es "insostenible".

La ONG justifica que le ampara la justicia para desembarcar en el puerto italiano de Lampedusa. La primera, la internacional. Y es que la ley del mar obliga a acoger a los náufragos en el puerto más cercano del lugar del que son rescatados, que en este caso son los de Italia o Malta. Luego están los tribunales italianos. El pasado miércoles un juez de la región de Lazio tumbó el decreto del Ministerio del Interior que amenazaba con multas millonarias y penas de cárcel a los barcos que se adentrasen en las aguas del país transalpino con migrantes a bordo. Además, dio la orden de asistir a los migrantes del Open Arms que lo necesitarán.

España ha esperado más de dos semanas en mover ficha para acoger a los migrantes. La decisión la ha tomado Pedro Sánchez en persona, quien había sido muy criticado desde la izquierda y las ONG por no atajar esta crisis migratoria. El jefe del Ejecutivo ofrece Algeciras como puerto seguro. Lo hace ante «la situación de emergencia que se vive a bordo», según un comunicado emitido por Moncloa.

El Gobierno no ahorra críticas hacia Matteo Salvini. «La inconcebible respuesta de las autoridades italianas, y en concreto de su ministro de Interior, Matteo Salvini, de cerrar todos sus puertos y las dificultades expuestas por otros países del Mediterráneo Central, han llevado a España a liderar nuevamente la respuesta a una crisis humanitaria», señala.

He indicado que se habilite el puerto de Algeciras para recibir al #OpenArms. España siempre actúa ante emergencias humanitarias. Es necesario establecer una solución europea, ordenada y solidaria, liderando el reto migratorio con los valores de progreso y humanismo de la #UE. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 18, 2019

El paso dado por el Ejecutivo socialista, no obstante, llega cuando la situación en el Open Arms es ya crítica. Òscar Camps, director de la ONG española, anunció ayer que los voluntarios a bordo del Open Arms ya no podían asegurar la seguridad del centenar de migrantes, algunos de los cuales amenazan incluso con el suicidio. Según ha informado la ONG a través de su cuenta de Ttwitter, un grupo de ellos se ha lanzado este domingo al mar para intentar alcanzar Lampedusa a nado.

Avisamos hace días, la desesperación tiene límites. Se lanzan al agua y los socorristas intentan pararlos.@EFEnoticias@AP@Reuterspic.twitter.com/G9ff0DEC90 Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

Desembarcar en España es una posibilidad que siempre ha estado sobre la mesa. No obstante, la ONG ha mantenido el pulso a Salvini para hacer cumplir la ley internacional del mar.

De poner rumbo a Algeciras, el viaje durará 5 días. Una vez en el puerto seguro, los migrantes serían repartidos entre los países que se han ofrecido a la Unión Europea para acogerlos, que además de España son Francia, Portugal, Alemania, Luxemburgo y Rumanía.

La elección del puerto andaluz no solo ha molestado al Open Arms. También al de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, quien se ha quejado por que el presidente del Gobierno no le haya consultado la decisión. La elección, en cualquier caso, no es baladí. Tras su llegada a la Moncloa, Sánchez ordenó levantar un centro de primera acogida para migrantes en Algecirás, desde donde una vez identificados son redirigidos a otras comunidades autónomas o países de la Unión Europea.

Amenaza a Italia

Al mismo tiempo que Moncloa, Exteriores ha emitido otro comunicado más duro si cabe con Italia. El ministro Josep Borrell ha mantenido contactos en las últimas horas con su homólogo del país transalpino, sin que haya recibido garantías de que el desembarco se pueda producir en las próximas horas. Ello a pesar de que España ha garantizado que ninguno de los migrantes permanecería en territorio italiano tras desembarcar.

Exteriores advierte que «considerará la posibilidad de actuar ante la Unión Europea o ante las instituciones garantes de los derechos humanos y del derecho marítimo internacional, contra la actitud mantenida por el gobierno italiano con respecto al desembarco de los emigrantes a bordo del Open Arms».

Lejos de sentirse intimidado, Salvini no ha tardado en cantar victoria. "Quien resiste vence", ha escrito en Twitter. El ministro italiano ha desafiado a la justicia de su país y ha destacado que, si debe ingresar en prisión por defender las fronteras de su país, lo hará "con la cabeza bien alta".