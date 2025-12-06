La Generalitat ordena una auditoría de los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros ... que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote. Ha dicho que estos centros «no son más de 5» y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

«El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada», ha resumido.

Se encarga al Irta que conforme un grupo de personas expertas y competentes, e «idealmente» pedirá también que haya representantes de las instituciones. Así, Illa ha enfatizado que en el Govern hay «plena confianza» en este instituto de la Generalitat.

También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con «más de 70 casos negativos».

La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha afirmado que «no hay ningún riesgo» en el consumo de esta carne para la salud humana. También ha dicho que «se está consiguiendo este objetivo de contener el brote» que, dice, es la prioridad número uno, por lo que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados y ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural.