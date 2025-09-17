Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado

La Audiencia provincial de Álava sobresee la causa contra el resto de facultativos acusados de presuntas filtraciones

Terry Basterra

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:21

El caso del supuesto fraude en la OPE de Osakidetza, por el que el exconsejero Darpón tuvo que dimitir, ha quedado prácticamente archivado. La Audiencia ... provincial de Álava ha sobreseído la causa contra los 17 facultativos, entre miembros del tribunal calificador y opositores que permanecían investigados. La sala sí mantiene la imputación sobre dos investigados, ambos cirujanos plásticos y con una relación de parentesco familiar.El auto, emitido este martes, y dado a conocer en las últimas horas a las partes, es firme y contra él no cabe la interposición de recurso alguno. De esta forma prácticamente se cierra por completo la causa de supuestas filtraciones en la OPE de Osakidetza celebrada en 2018.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  6. 6

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  7. 7 Muere Robert Redford a los 89 años
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9

    Robert tampoco cenó aquí: el sueño imposible de un Donostia para Redford
  10. 10 Barbara Goenaga dedica un bonito mensaje a Borja Sémper en plena lucha contra el cáncer: «Ya queda poco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado

El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado