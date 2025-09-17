El caso del fraude en la OPE de Osakidetza se queda con dos únicos investigados y prácticamente cerrado
La Audiencia provincial de Álava sobresee la causa contra el resto de facultativos acusados de presuntas filtraciones
Terry Basterra
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:21
El caso del supuesto fraude en la OPE de Osakidetza, por el que el exconsejero Darpón tuvo que dimitir, ha quedado prácticamente archivado. La Audiencia ... provincial de Álava ha sobreseído la causa contra los 17 facultativos, entre miembros del tribunal calificador y opositores que permanecían investigados. La sala sí mantiene la imputación sobre dos investigados, ambos cirujanos plásticos y con una relación de parentesco familiar.El auto, emitido este martes, y dado a conocer en las últimas horas a las partes, es firme y contra él no cabe la interposición de recurso alguno. De esta forma prácticamente se cierra por completo la causa de supuestas filtraciones en la OPE de Osakidetza celebrada en 2018.
