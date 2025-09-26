Una fisioterapeuta vasca se coge la baja todos los años en la misma fecha y acaba despedida: «Parece sacado de una novela» La investigación comenzó a raíz de la sospecha del responsable del centro ante la coincidencia temporal en las bajas

Cada vez son más las empresas que recurren a detectives privados ante las sospechas de bajas médicas en las que sus empleados se dedican al ocio o marcharse de vacaciones. Así lo asegura el detective David Rodrigo, de la agencia DRC Detectives, que ha contado con detalle un caso que, dice, «parece sacado de una novela costumbrista del fraude laboral» ocurrido en Bilbao y que tiene a la trabajadora de una clínica de fisioterapia como protagonista.

Según relató el investigador en una conversación en el pódcast 'Operativo criminal', las indagaciones comenzaron a raíz de la sospecha del responsable del centro ante la coincidencia temporal en las bajas de una de sus empleadas año tras año. «A nosotros nos contrata un gerente de una clínica fisioterapeuta de Bilbao. Comenta que tiene una empleada, una fisioterapeuta. Lleva tres años seguidos cogiéndose unas dos o tres bajas por año por una lesión real en el menisco. Pero a él lo que le llama poderosamente la atención es que siempre que llega mayo, siempre se coge la baja», explicó Rodrigo.

El patrón temporal coincidía, además, con una fecha familiar señalada. «El marido de esta investigada cumple años o intuye que cumple años y cree que aprovecha la baja para irse de ocio», añadió el detective. Con esa hipótesis, el equipo inició un seguimiento en dicho mes, cuando la trabajadora volvió a solicitar una nueva baja médica.

Así, tras varios días de vigilancia en Bilbao sin movimientos sospechosos, constataron que un sábado la fisioterapeuta y su familia salieron de casa con maletas de mano y se dirigieron en taxi al aeropuerto para embarcar en un vuelo Bilbao-Sevilla, donde un segundo equipo continuó con el seguimiento.

Una vez en la capital andaluza, la familia se alojó en un piso turístico. «Lo curioso de esto es que ese mismo sábado era el cumpleaños del marido de la investigada», señaló Rodrigo, sobre unos hechos que pudieron averiguar gracias a publicaciones en redes sociales.

Durante todo el fin de semana y los días posteriores, la trabajadora mostró una actividad incompatible con su lesión. Fue vista paseando por zonas turísticas, jugando con sus hijos y desplazándose sin mostrar molestias. «Ella en absoluto se la veía ninguna limitación en la rodilla, por supuesto no estaba reposando, al contrario, cogía a los niños en brazos, se movía con normalidad», relató el detective.

El lunes, la familia alquiló un coche y se trasladó hasta Sanlúcar de Barrameda, donde disfrutaron de una jornada de playa. La empleada, que aparecía conduciendo y realizando actividades físicas, regresó a Bilbao al día siguiente en avión y tras el informe elaborado por DRC Detective fue despedida de su centro de trabajo, al demostrar el uso fraudulento de la baja médica.

