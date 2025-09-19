Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Fiscalía pide la absolución de la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi por su estado mental

Solicita como condena que se someta a un tratamiento psiquiátrico durante 2 años. Osakidetza, el Colegio de Enfermería y la defensa se suman a esta petición, mientras que las familias piden 7,6 años de cárcel para la sanitaria

Terry Basterra

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:51

La Fiscalía ha pedido en la última sesión del juicio contra la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi «la absolución de la encausada por eximente completo» dada ... la situación de salud mental de la procesada. El informe de los forenses realizado esta semana indicaba que la acusada padece un «trastorno delirante que le causa una incapacidad total».

