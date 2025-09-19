La Fiscalía pide la absolución de la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi por su estado mental

La Fiscalía ha pedido en la última sesión del juicio contra la enfermera 'antivacunas' de Santurtzi «la absolución de la encausada por eximente completo» dada ... la situación de salud mental de la procesada. El informe de los forenses realizado esta semana indicaba que la acusada padece un «trastorno delirante que le causa una incapacidad total».

La Fiscalía ha sustituido sus peticiones de penas de cárcel (solicitaba inicialmente 7,5 años), por otra de 2 años de tratamiento médico psiquiátrico de tipo ambulatorio. Esto es sin internamiento en un centro de salud mental. Además solicita 7 años de inhabilitación para el ejercicio de profesión sanitaria.

Osakidetza y el Colegio de Enfermería se han adherido a esta petición de pena. También lo ha hecho la defensa de la enfermera. La acusación particular, por su parte, mantiene la petición de pena de cárcel, aunque la ha rebajado a 7,6 años. El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia.