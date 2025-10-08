Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Finaliza el rescate del medio millar de excursionistas atrapados a los pies del Everest

En total, según los medios locales, se han rescatado a un total de 580 personas

AFP

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:48

Todos los excursionistas que quedaron atrapados el pasado fin de semana por las fuertes nevadas en el lado tibetano del monte Everest, en el oeste de China, han sido ya rescatadas, según informan medios locales.

En total, según estas mismas fuentes, 580 alpinistas y más de 300 guías y acompañantes se habían agrupado en la pequeña ciudad de Qudang para refugiarse, precisó la agencia oficial china Xinhua, citando a las autoridades locales. Todos ellos han sido ya rescatados. El domingo, los equipos de emergencia ya habían rescatado a unos 350 senderistas, mientras que otros 200 fueron puestos a salvo el martes.

Cientos de escaladores y excursionistas se vieron sorprendidos por una tormenta de nieve durante el fin de semana pasado en el valle y también en los campamentos situados al pie del Everest, a más de 4.000 metros. Las autoridades pusieron en marcha operaciones de rescate en las que participaron cientos de personas, con la ayuda de caballos y yaks.

Los visitantes acudieron en masa desde mediados de la semana pasada a las montañas del oeste de China con motivo de los ocho días de vacaciones nacionales que terminan el miércoles. Esta época registra un aumento considerable de la actividad turística.

