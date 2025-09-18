Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La doctora Andreea Ciudin, del Vall d'Hebron y única investigadora europea del estudio. R. C.

Un fármaco que reduce un 11% el peso corporal abre una nueva vía para tratar la obesidad

Investigadores del Vall d'Hebron de Barcelona han comprobado que esta pastilla para adelgazar también mejora los factores de riesgo cardiovascular

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:34

Se llama orforglipron y es un nuevo medicamento que se administra por vía oral y promete facilitar la pérdida de kilos en personas con sobrepeso ... u obesidad. El fármaco reduce de media un 11% el peso corporal, al tiempo que mejora factores de riesgo cardiovascular, lo que puede abrir una nueva vía en el tratamiento de la obesidad.

