Familias de un colegio devastado por la DANA se niegan a llevar a sus hijos a las aulas prefabricadas: «No hay agua en los baños y es un secarral» Algunas familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria Orba de Alfafar (Valencia) han decidido no llevar a sus hijos e hijas al centro en el inicio de curso

J.M. / AGENCIAS Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:44 Comenta Compartir

Más de diez meses después de las devastadoras inundaciones que afectaron a la Comunidad Valencia, las consecuencias de las riadas continúan afectando de manera directa a decenas de miles de ciudadanos. Muestra de ello son las familias y alumnos que este inicio de curso escolar han tenido que arrancar las clases lejos de sus habituales colegios y que ha llevado a que algunas familias del Colegio de Educación Infantil y Primaria Orba de Alfafar hayan decidido no llevar a sus hijos e hijas al centro con aulas prefabricadas donde este jueves debían empezar el curso.

Una decisión que responde a las dudas de estas familias sobre la seguridad de las instalaciones que consideran «no es el sitio ahora mismo apropiados para que esté nuestro alumnado allí» y consideran como «un entorno hostil».

La presidenta del AMPA de este colegio público, Miriam Martínez, ha recordado a los medios que la asociación invitó ayer a las familias a no llevar a sus hijos al centro «hasta que se garantice un comienzo con normalidad». Además, recordó que el Ayuntamiento de Alfafar ha puesto a su disposición el Complejo Municipal SUMA para albergar a los menores.

Por ello, esta mañana - cuando se han reanudado las clases con retraso respecto al resto de la Comunitat Valenciana, donde arrancaron el lunes 8, por «ajustes» en los barracones, según explicó la Conselleria de Educación - «algunos alumnos han ido directamente al cole y otros han venido directamente al Polideportivo», ha explicado Martínez.

«Desde el AMPA se aconsejó ayer que no entraran los nenes por seguridad de ellos. Allí están los profesores, que han recibido a los niños que han ido con mucha ilusión y mucha alegría, pero no es el sitio ahora mismo apropiado para que esté nuestro alumnado allí. El profesorado tiene que estar porque tiene que estar trabajando y montando las clases como toca para que los alumnos, el lunes, tengan también un buen recibimiento».

La presidenta del AMPA ha señalado que, según le han trasladado madres de estudiantes que sí han ido al centro, han visto «camiones tirando grava» para acondicionar. Ha agregado que el centro no dispone de cocina y «no pueden dar un servicio como toca». «Estarán con sus profesoras haciendo lo que lo que buenamente el profesorado puede hacer con los nenes que se han quedado allí».

Por su parte, los niños y niñas que desde el pasado martes acuden al Polideportivo —fecha en la que, en teoría, debía comenzar el curso escolar— «están siendo atendidos por profesionales altamente cualificados, entre los que se encuentran tanto profesorado como monitores».

Esta iniciativa se puso en marcha a petición del AMPA, que solicitó al Ayuntamiento una alternativa para los menores. «El consistorio respondió bastante bien, ofreciendo esta solución como plan B», ha destacado Martínez.

Durante este tiempo los menores no están recibiendo clases, sino que participan en actividades dirigidas por monitores. Además, entre ellos hay alumnado con necesidades educativas especiales, y los profesionales que los acompañan «están muy preparados para atenderlos», subrayó Martínez. «Los niños están aquí muy a gusto», ha enfatizado.

«Es un entorno hostil»

Cuando se le ha preguntado «qué sienten» cuando escuchan al conseller de Educación, José Antonio Rovira, decir que el centro ya está listo, Martínez ha contestado: «Me lo voy a reservar porque es muy doloroso».

En la misma línea se ha pronunciado Sandra, una madre de un alumno de Primaria que ha acudido a primera hora al centro, pero que, al ver «con sus propios ojos» el estado de las instalaciones, ha decidido que no entrara y llevarlo al Polideportivo.

«Hemos visto que los profesores nos acogían con mucho cariño y lo agradecemos porque ellos no tienen culpa de nada, pero este no es un entorno amable para nuestros hijos, es un entorno hostil, con fuerte olor a disolvente, ni una sombra en el patio, que es un secarral, trabajadores alrededor con materiales de construcción al alcance de nuestros hijos, clavos, no hay agua en los baños...», ha enumerado.

«Por parte del colegio nos dicen que no están en condiciones, el Ayuntamiento los apoya pero la Conselleria dice que es perfectamente seguro para nuestros hijos», ha expuesto esta madre, que ha planteado «si los consellers estarían dispuestos a que sus hijos o nietos» fueran a este colegio.

El curso escolar no empezó el día 8 en varios centros de Alfafar y Massanassa que fueron arrasados por la barrancada del 29 de octubre de 2024 y que irán a aulas prefabricadas mientras se reconstruyen sus colegios. El regreso de los alumnos ha provocado críticas del Ayuntamiento alfafarense y las ampas de dichos centros por la «precipitación» y preocupación por la seguridad de alumnado y profesorado.

De hecho, el Ayuntamiento de Alfafar asegura que ve «prudente no recomendar el inicio de las clases en las dependencias habilitadas por Conselleria hasta el lunes 15 de septiembre», tras observar la situación del centro y escuchar las «exigencias» y las «peticiones» de la comunidad educativa.

«Por apenas dos días lectivos, no merece la pena asumir riesgos innecesarios cuando existe ya una alternativa viable y segura puesta en marcha por el propio Ayuntamiento en el Complejo Municipal SUMA, que garantiza la atención y seguridad de los menores durante este breve y transitorio periodo», defiende el gobierno local.

Por su parte, sostiene que el consistorio «no tiene potestad para modificar el calendario escolar sin una resolución de la Dirección General de Centros Docentes», que previamente este mes pospuso el inicio de curso en centros de Alfafar a este jueves 11 de septiembre.

La administración se remite al certificado señala que «la implantación de módulos prefabricados sita en C/ Joanot Martorell Nº10, CP 46910 de Alfafar (Valencia) para el CEIP Orba es segura para su utilización a todos los efectos (estructural, eléctrica, de evacuación y protección contra incendios, RITE, incluso instalación de agua fría y caliente sanitaria para los usuarios y resto de normativa de aplicación) incluidos los espaci