La factura anual de la inacción frente al cambio climático: 500.000 muertos por calor y 2,5 millones por contaminación

Más de medio millón de muertes causadas por el calor y alrededor de 2,5 millones por los efectos de la contaminación atmosférica cada año. ... Estas son dos de los datos más alarmantes que arroja hoy The Lancet, la revista de referencia en materia de salud, que analiza desde hace casi una década los efectos del cambio climático en la salud de la población mundial en estudios anuales.

En su informe 'Countdown on Health and Climate Change' de este año, las conclusiones son muy pesimistas. Pero no solo porque el balance arroje un «panorama desolador», sino por la inacción contra los efectos del calentamiento global por parte de los gobiernos.

Frente al «retroceso político en materia de acción climática» -algo que ven obvio, los autores del estudio, que cuenta con la colaboración de 128 expertos líderes de 71 instituciones académicas y agencias de la ONU a nivel mundial, hacen un llamamiento a «todas las manos a bordo» para intensificar los esfuerzos de mitigación de este fenómeno en curso, con una rebaja de las emisiones, y de adaptación, a través de medidas reales y ciudadanas que minimicen su impacto en la gente.

«La destrucción de vidas y medios de subsistencia seguirá aumentando hasta que pongamos fin a nuestra adicción a los combustibles fósiles y mejoremos drásticamente nuestra capacidad de adaptación», advirtió la doctora Marina Romanello, directora ejecutiva de The Lancet Countdown en el University College de Londres.

El documento ha sido publicado apenas dos semana antes de que inicien las negociaciones sobre la acción gubernamental global frente a la crisis climática que cada año se dirime en las Cumbres del Clima (COP), que este año celebra en la ciudad brasileña de Belém su 29 edición a partir del próximo 10 de noviembre.

El encuentro de 2025 es especialmente relevante debido a que se cumplen 10 años desde la firma de los Acuerdos de París, donde los países se comprometieron a tomar medidas para frenar el calentamiento global por debajo de los 1,5-2º centígrados globales. Este año, todos los países están llamados a renovar y declarar sus compromisos de reducción de emisiones de efecto invernadero en pos de este objetivo compartido.

Efectos «devastadores»

De continuar en la inacción, como señalan en el informe de The Lance, los efectos para la salud serán, como ya lo están siendo, «devastadores», valoran. Estos están centrados en tres áreas fundamentales:el calor, los fenómenos meteorológicos extremos (huracanes, inundaciones, sequías prolongadas), el humo de los grandes incendios forestales y sus consecuencias para la calidad del aire y, sobre este último también, la contaminación atmosférica derivada de la quema sistemática, y sin visos de retroceder, de los combustibles fósiles como vía para mantener viva la economía mundial.

«Los 100 mayores gigantes mundiales de los combustibles fósiles han incrementado su producción proyectada (a marzo de 2025), lo que llevaría a que sus emisiones de gases de efecto invernadero superen casi tres veces los niveles compatibles con 1,5 °C para 2040, poniendo fin a las posibilidades de implementar medidas de adaptación que protejan la salud», advierte el informe The Lancet Countdown sobre cambio climático y salud.

16,7 días de calor Es la cifra de jornadas con exceso de calor atribuible al cambio climático que han soportado los españoles durante el año pasado, siete décimas por encima de la media mundial.

El calor soportado por la población mundial es la principal consecuencia de estas emisiones que provocan el sobrecalentamiento del clima por el conocido perfecto invernadero. Así, 2024 fue el año más caluroso jamás registrado: de media mundial, cada persona estuvo expuesta a un récord de 16 días calurosos adicionales, potencialmente peligrosos para la salud, debido directamente al cambio climático.

La mortalidad relacionada con el calor por cada 100.000 habitantes aumentó un 23% desde la década de 1990, y el total de muertes relacionadas con el calor alcanzó un promedio de 546.000 al año entre 2012 y 2021.

Estos datos han sido extraídos por países y el informe incluye los relativos a España. Así, alerta de que en 2024, los españoles estuvieron expuestos a un promedio de 16,7 días de olas de calor cada uno. Siete décimas por encima de la media mundial. De estos, 15,1 (90%) no se habrían esperado sin el cambio climático. En cuanto a la cifra global de fallecidos por calor, la fija en 5.800, más del doble de la media registrada entre 1990 y 1999.

Pérdidas económicas

Así mismo, el año pasado, la exposición al calor implicó una pérdida de 174.612.580 horas laborales potenciales al año, un 44% más que en el periodo comprendido en la década de los 90. La pérdida potencial de ingresos ha sido calculada en 2.870 millones de dólares, es decir, cerca de 2.500 millones de euros. El sector de la construcción fue el más gravemente afectado, representando el 46% de las pérdidas en 2024.

Las condiciones más cálidas y secas también han alimentado las condiciones para los incendios forestales, con contaminación por partículas finas (PM 2.5) del humo de los incendios forestales que resultó en un récord de 154.000 muertes en 2024 (un 36% más que el promedio anual de 2003-2012), mientras que las sequías y las olas de calor aumentaron el número de personas que experimentaban inseguridad alimentaria moderada o grave en 123 millones en 2023, en comparación con el promedio anual entre 1981 y 2010.

2.500 millones Es la cantidad en euros que el informe calcula como pérdidas potenciales en jornadas laborales a causa del calor, con especial incidencia en la construcción.

Sobre la contaminación del aire, en 65 países con bajo acceso a energías limpias, la contaminación atmosférica derivada del uso doméstico de combustibles contaminantes provocó 2,3 millones de muertes evitables en 2022. A esto se suma la cifra de 2,52 millones de muertes que aún son atribuibles a la contaminación atmosférica ambiental causada por la quema de combustibles fósiles a nivel mundial.

«En términos más generales, el informe destaca que el cambio climático está destruyendo cada vez más los medios de vida, sobrecargando la economía y sobrecargando los presupuestos de salud», alerta el informe.