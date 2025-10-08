El experimento con crema Nivea: «En un lado de la cara usé la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros» Durante un mes, la británica Claire Cisotti se aplicó la famosa crema azul de Nivea en la mejilla izquierda y luego la crema de 'La Mer' en la derecha

La hidratación es fundamental para el cuidado de la piel, sobre todo, para lucir un rostro radiante y para disminuir la aparición de arrugas. Es por ello, que elegir qué crema aplicarnos, teniendo tantas opciones en el mercado, podría convertirse en una tarea complicada. La británica Claire Cisotti ha querido facilitar esa tarea y ha puesto a prueba durante un mes dos de las cremas más famosas: la crema Nivea de lata azul de 2 euros y la crema de la marca 'La Mer' que ronda los 200 euros.

Cisotti se aplicó diariamente durante un mes la famosa crema azul de Nivea en la mejilla izquierda y luego, la crema de 'La Mer' en la derecha, un experimento del que, tanto ella como su dermatólogo, han obtenido sorprendentes resultados.

Y es que, mientras que la crema de Nivea promete una hidratación intensa para una piel suave y nutrida gracias a su rica fórmula, 'La Mer', por su parte, destaca por sus propiedades hidratantes, pero sobre todo antiedad. En teoría, la crema de la marca californiana de 'La Mer' reduce las arrugas y las líneas de expresión, especialmente gracias a su complejo de algas marinas.

Antes de comenzar esta prueba, Claire Cisotti se sometió a una revisión con un dermatólogo y según cuenta en un artículo publicado en el periódico británico Daily Mail, al principio del experimento, su piel estaba bastante deshidratada y presentaba algunas arrugas, líneas de expresión y una ligera rosácea. Tras la primera semana de uso, el resultado en ambas mejillas fue prácticamente el mismo. Aunque Cisotti especifica que el lado derecho (en el que aplicó 'La Mer') tuvo algo menos de enrojecimiento.

Los resultados del experimento con crema Nivea

La segunda semana le aparecieron unas pequeñas manchas en el lado derecho de la nariz (en el que aplicó 'La Mer'), que desaparecieron al cabo de unos días. Mientras que en medio del experimento, durante la tercera semana, la británica ya tenía una clara preferencia. «Me miro la cara de cerca en un espejo y creo que las arrugas del lado izquierdo (en el que aplicó la crema Nivea) son un poco menos visibles alrededor del contorno de ojos, además noto que mi piel también está más tersa», eran sus observaciones.

La última semana, Cisotti comenta que varios de sus amigos «siempre se inclinaban por el lado izquierdo (en el que aplicó la crema Nivea)» a la hora de elegir el lado de la cara con mejor apariencia. Y que tras un mes de uso constante, Claire Cisotti acudió de nuevo a un especialista para que le examinara la piel. El veredicto, según el análisis del dermatólogo, fue que el lado Nivea obtuvo los mejores resultados.

«Me dijo que el lado izquierdo de mi rostro, donde usé Nivea, retuvo mejor la hidratación. Además, el enrojecimiento disminuyó y algunas líneas de expresión alrededor de los ojos desaparecieron», explica poniendo en valor el económico precio de la crema presente en cualquier continente.