El exalumno de Gaztelueta relata en el juicio que estuvo a punto de suicidarse por los abusos sexuales de su maestro 00:17 J.M.M., acusado por abusos sexuales al ex alumno de Gaztelueta, durante el juicio en la Audiencia de Bizkaia. El denunciante ha asegurado que los abusos le produjeron una situación de bloqueo y que sintió «vergüenza y culpa» por no haberlo contado antes EFE Jueves, 4 octubre 2018, 14:00

El exalumno del colegio Gaztelueta del Opus Dei, ubicado en Leioa, que denunció haber sufrido abusos sexuales en el centro ha relatado este jueves en el juicio numerosos ataques de este tipo en el despacho del profesor acusado a lo largo de dos cursos escolares. La víctima tenía 12 y 13 años cuando se produjeron los presuntos hechos.

Este jueves por la mañana ha comenzado en la Audiencia de Bizkaia el juicio a J.M.M., exprofesor del mencionado colegio que está acusado de un presunto delito de abuso sexual a un escolar.

El denunciante ha asegurado que los abusos le produjeron una situación de bloqueo, que estuvo a punto de suicidarse y que sintió «vergüenza y culpa» por no haberlo contado antes.

«Jamás he hecho eso con Juan ni con ningún otro alumno», asegura el acusado

Por su parte, J.M.M., que ha respondido a las preguntas del fiscal y de su abogado, pero no a las planteadas por la acusación particular, ha rechazado las acusaciones. «Jamás he hecho eso con Juan ni con ningún otro alumno», ha asegurado.

Los hechos ocurrieron hace alrededor de 10 años, cuando la víctima cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía entre 12 y 13 años, unos hechos que la familia puso en conocimiento del Papa Francisco en 2014.

«Que salga la verdad»

Por su parte, el padre de la víctima ha señalado que confía en que, al concluir el juicio, «salga la verdad». «Estamos fuertes, esperanzados, confiamos en que salga la verdad», ha manifestado a las puerta de Palacio de Justicia del País Vasco.

También antes de la sesión inicial de la vista, que se desarrollará en la sección primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, la defensa del acusado ha asegurado que el docente «está viviendo un auténtico calvario», por lo que espera «desmontar» las acusaciones.

El acusado, que tiene en la actualidad de 43 años de edad, se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por parte de la acusación particular. Por su parte, el Ministerio Fiscal reclama tres años de prisión, así como una indemnización de 40.000 euros para la víctima, que tiene ahora 22 años. La defensa del docente pretende su libre absolución.

Una treintena de testigos y peritos declaran en la sala de vistas, desde excompañeros de clase de la presunta víctima hasta profesores de Gaztelueta -incluido su director-, además de familiares del joven y los psicólogos y médicos que le han atendido a lo largo de la última década.

El valor de las periciales

Tanto la defensa como la acusación basarán gran parte de su estrategia en los informes y declaraciones de varios expertos en casos de abusos a menores. Por un lado, la abogada de la víctima ha solicitado que testifiquen los psiquiatras privados que trataron al exalumno, así como los peritos judiciales que designó el juez de instrucción y que determinaron que su relato es «compatible» con un caso de abusos.

El letrado del profesor, por su parte, aportará un informe y el testimonio de Antonio Manzanero, profesor de Psicología en la Universidad Complutense y, según la defensa, la «mayor autoridad en España en casos de testimonios de abusos sexuales». Este experto «cuestionará la metodología empleada y conclusiones» de los forenses y expertos propuestos por la acusación.

Con el inicio de la vista oral, atrás quedará la compleja instrucción llevada a cabo por un juzgado de Getxo, que se inició en junio de 2015 con la presentación de una querella por parte del alumno -justo había cumplido la mayoría de edad- contra el que años antes había sido su profesor.

Los presuntos abusos, no obstante, se habían producido en el curso 2008-2009 y 2009-2010. Según el relato del joven ante la Ertzaintza, el docente comenzó a sacarle de clase para reunirse con él varias veces por semana y a solas con la excusa de que era su orientador personal y académico. Fue durante esas sesiones de tutelaje cuando se habrían producido los presuntos abusos.