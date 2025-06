¿Qué tengo que hacer para evitar que me roben de fiesta?

Uno de pronto echa en falta su cartera, no encuentra el teléfono móvil o ha perdido de vista su chaqueta mientras disfruta de la fiesta. ¿ ... Quién no conoce hechos similares? En muchas ocasiones, la 'pérdida' de este tipo de objetos se debe directamente a actos deliberados de personas que aprovechan la vorágine festiva para robar. Entonces, ¿qué se debe hacer para tratar de prevenir este tipo de hurtos? Aquí algunas de la recomendaciones de cara a los aventos festivos que se esperan para este verano en Gipuzkoa:

Antes de nada, es importante que uno se mantenga siempre alerta y atento al entorno. Así, hay que observar siempre a los alrededores, especialmente en áreas con poca gente o poca iluminación. Además, se aconseja elegir rutas seguras y optar por calles bien iluminadas y concurridas. En conclusión: evitar atajos o zonas peligrosas.

Mientras uno está de fiesta y rodeado de mucha gente, hay que evitar también siempre el hecho de mostrar objetos de valor. Por tanto, hay que guardar el dinero y los objetos valiosos en lugares seguros y nunca, nunca, mostrarlos públicamente.

Además, es mucho más seguro que uno lleve sus pertenencias bien guardadas, por ejemplo, dentro de mochilas o bolsos. Es mejor que se lleven por delante y no dejarlas a nuestras espaldas. Y, en caso de llevar objetos como la cartera o el móvil en los bolsillos, asegurarse que estén bien cerrados.

También es relevante no distraerse: no usar el teléfono móvil mientras se camina o no utilizar auriculares que impidan escuchar el entorno. Y en caso de necesitar dinero en efectivo, es preferible buscar un cajero en un lugar seguro y a plena luz del día, y evitar sacar dinero de cajeros en horarios peligrosos. De hecho, se debe emplear preferentemente los cajeros interiores y no olvidarse nunca de bloquear la puerta mientras uno esté dentro.

Hay ocasiones en las que es inevitable sufrir un hurto, por ello, en caso de que nos ataquen, no hay que resistirse. Es preferible ceder las pertenencias y llamar después a las autoridades. Es más, si te sientes inseguro o amenazado, pide ayuda o grita pidiendo socorro para intimidar al asaltante y llamar la atención de otras personas.

Por último, si has sido víctima de un hurto o robo, denuncia. Llama al 112 o acércate a una ertzain-etxea para denunciar el incidente.