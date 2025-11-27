La eutanasia de Noelia se complica cada vez más Un juzgado de Barcelona admite una querella contra los dos miembros del comité de la administración catalana que autorizó el proceso de una muerte digna

Cristian Reino Barcelona Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:43

Hace año y medio que Noelia, una joven barcelonesa de 24 años con paraplejia, tenía que haber perdido la vida tras recibir la muerte asistida que solicitó y que la administración catalana y la justicia autorizaron. Pero el largo pleito judicial en el que se ha convertido su caso se está encallando por momentos. La eutanasia de Noelia, paralizada por su padre en los tribunales, se complica cada vez más desde el punto de vista judicial.

Su progenitor se ha lanzado a una batalla legal para impedir la muerte asistida de su hija: a través de recursos a los tribunales, que hasta ahora han ralentizado el proceso, y también mediante una querella contra el propio comité de la administración catalana que autorizó el procedimiento.

En concreto, Abogados Cristianos ha denunciado a un médico y a una jurista por prevaricación y falsedad de documento público. Un juzgado de Barcelona ha admitido la querella e investiga a los dos funcionarios, miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC), el organismo de la Generalitat que autoriza o no los procesos de eutanasia. Según la querella, el médico y la jurista habrían «simulado un desacuerdo» en el informe que firmaron para poder elevar el caso al pleno del ente que da el visto bueno a las muertes asistidas.

Esta «simulación», según Abogados Cristianos, supone falsificar un documento público. La decisión de autorizar su eutanasia está «viciada de origen», de acuerdo al criterio de esta organización ultra, que asegura que en consecuencia el procedimiento debería declararse nulo y no puede ejecutarse el proceso de muerte asistida. «No se puede acabar con la vida de una persona sobre la base de un procedimiento nulo y construido sobre una mentira», afirma la querella, que ya investiga el juzgado 20 de Barcelona.

Noelia tiene el visto bueno de la administración catalana para morir de forma asistida desde agosto de 2024. Sufre paraplejia y dolor crónico por un intento de suicidio, en 2022. En abril de 2024 solicitó una muerte asistida. Antes de ser mayor de edad, pasó años en centros de menores. Tras ser agredida sexualmente, intentó suicidarse arrojándose de un quinto piso. Quedó parapléjica.

Después de recibir el visto bueno administrativo para acceder a la eutanasia, que estaba fijada para el 2 de agosto del año pasado, su padre, a través de la asociación ultra Abogados Cristianos, recurrió a la justicia para intentar impedir la muerte de su hija. Lo consiguió in extremis. Alegó que no estaba en plenas facultades mentales para tomar una decisión como quitarse la vida. La justicia admitió el recurso y el embrollo judicial llegó a juicio, el primero por este motivo en España. Hace dos meses, el TSJC avaló la eutanasia de la joven, pero al mismo tiempo legitimó al padre para recurrir el caso.