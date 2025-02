Maddi Beraza, una joven eibarresa: «Pensaba que todo el mundo usaba estas palabras en euskera y no es así»

M. S. Lunes, 24 de febrero 2025, 16:32 Comenta Compartir

«Palabras en euskera que en mi cabeza son internacionales y pienso que las entiende todo el mundo, pero evidentemente no», arranca Maddi Beraza en un vídeo que se ha hecho bastante popular en Tik Tok. Esta joven de Eibar, que actualmente reside en Madrid, ha contado cuáles son esos términos en euskera que utiliza habitualmente y que sus amigos y entorno no entienden.

El primero es «amarretako, que significa almuerzo. Creo, a veces dudo con estas cosas», cuenta la joven en un vídeo con más de 75 mil reproducciones en la red social. Un término con el que los usuarios tenían cierta dudas, al decir que «la forma correcta» de decirlo era «hamaiketako». «Yo llego a clase y digo, he traído uvas de amarretako. Y la gente me dice: ¿uvas de qué? y yo no caigo en que la gente no entiende lo que significa esa palabra. Pero yo siempre diré amarretako o amaiketako. Nunca diré almuerzo ni nada así. Es que no me sale», admitía la joven antes de seguir con el segundo término.

«La segunda palabra es aterpe y he tenido que buscar cómo se dice en castellano. Me pone que significa refugio, pero no sé yo si aterpe es refugio», decía Beraza antes de empezar con la tercera. «La tercera palabra es pisukide», explicaba refiriéndose a como se llama a los compañeros de piso en euskera. «Yo para hablar de las personas con las que vivo, nunca diré 'mi compañera de piso', diré mi pisukide. Me sale sin querer y me pienso que la otra persona lo entiende, pero evidentemente no», reafirmaba.

Más términos en euskera

La cuarta palabra en euskera de la que hablaba la joven era «azpimarratu», que significa subrayar. Yo nunca diría tengo que subrayar esto o lo otro, incluso suelo decir 'azpimarratuar', que sería como subrayar», bromeaba sobre su uso del término. «Harmaila o harmailak», era la siguiente palabra sobre la que hablaba la joven. «Es un término que uso mucho porque en Eibar hay bastantes gradas, y yo siempre digo vamos a las harmaias».

Y el último termino al que se refería la joven era un paso de cebra o «zebrabide». «Y a mí nunca me saldrá decir que hay un paso de cebra, vamos», expresaba antes de disculparse y de aclarar que «lo hago sin querer porque me pienso que la gente entiende estas palabras, pero pues evidentemente no. Decidme en comentarios con qué palabras en euskera os pasa y si se me ocurren más haré una segunda parte», finalizaba la joven que ha recibido miles de respuestas.

«Me pasa con txamarra», decían varias personas en el comentarios. «A mi con gaupasa y con txartela», comentaban otras en el vídeo, una madre incluso comentaba que «mis hijos suelen mezclar el euskera y el castellano, pero ya me he acostumbrado y les entiendo perfectamente», escribía.