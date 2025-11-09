Euskaldunek denbora gehiago ematen dute etxeko lanetan?
Sukaldean aritzeak, garbitzeak eta erosteak gero eta leku gehiago hartzen dute Euskadiko etxeetako eguneroko errutinan, batez ere urteetan etengabe murriztu ondoren.
Y. Hernández
Igandea, 9 azaroa 2025, 13:50
Eustatek landutako datuen arabera, Euskadiko biztanleek etxeko lanak egiteko denbora gehiago behar izan dute. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek 2 ordu eta 15 minutu ematen dituzte etxeko lanetan, hau da, 2018an baino 10 minutu gehiago, eta, hala, azken 30 urteetako beheranzko joera hautsi da.
Jarduera horretan ia herritar guztiek parte hartzen dute (%92,6), eta, batez beste, 2 ordu eta 26 minutu ematen dituzte hainbat jarduera egiteko, hala nola otorduak prestatzeko, garbiketa edo erosketak egiteko.