Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Euskaldunek denbora gehiago ematen dute etxeko lanetan?

Euskaldunek denbora gehiago ematen dute etxeko lanetan?

Sukaldean aritzeak, garbitzeak eta erosteak gero eta leku gehiago hartzen dute Euskadiko etxeetako eguneroko errutinan, batez ere urteetan etengabe murriztu ondoren.

Y. Hernández

Igandea, 9 azaroa 2025, 13:50

Comenta

Eustatek landutako datuen arabera, Euskadiko biztanleek etxeko lanak egiteko denbora gehiago behar izan dute. Zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek 2 ordu eta 15 minutu ematen dituzte etxeko lanetan, hau da, 2018an baino 10 minutu gehiago, eta, hala, azken 30 urteetako beheranzko joera hautsi da.

Jarduera horretan ia herritar guztiek parte hartzen dute (%92,6), eta, batez beste, 2 ordu eta 26 minutu ematen dituzte hainbat jarduera egiteko, hala nola otorduak prestatzeko, garbiketa edo erosketak egiteko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 La Behobia - San Sebastián 2025, en directo
  4. 4 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  5. 5

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  6. 6 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  7. 7 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  8. 8 Luci, la abuela que se prepara para la Behobia - San Sebastián: «Llevo todo el año preparando la carrera»
  9. 9

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  10. 10 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskaldunek denbora gehiago ematen dute etxeko lanetan?