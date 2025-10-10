Euskadi triplica la media estatal de VPO por habitante, con 18 pisos por cada 1.000 habitantes

Euskadi se encuentra en los primeros puestos del ranking de comunidades autónomas en el peso relativo de viviendas protegidas edificadas sobre el total de viviendas ... terminadas en las tres últimas décadas, y con casi 18 pisos por cada 1.000 habitantes triplica la media estatal, que se sitúa en 6. Esta buena cifra de VPO construida en comparación con el resto de España se refleja también en el dato de que el 12% de los pisos protegidos levantados en el Estado en los últimos 30 años se ubican en el País Vasco, pese a que su peso poblacional es del 4,5%.

El Observatorio Vasco de la Vivienda ha publicado este viernes el informe '«'Balance comparado de cuatro décadas de edificación de vivienda protegida (1980–2023)', que sitúa a Euskadi como una de las comunidades autónomas, junto con Navarra, que más ha apostado por la vivienda social en el Estado. El documento constata que el parque público vasco alcanza las 17,7 viviendas protegidas por cada 1.000 habitantes, triplicando la media estatal, que se sitúa en seis.

Desde 1981, se han edificado más de 110.000 viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma Vasca, lo que supone el 31% del total de viviendas terminadas en ese periodo. Durante las dos últimas décadas, Euskadi ha mantenido una proporción de vivienda protegida sobre el total de viviendas finalizadas muy superior a la del conjunto del Estado: entre 2001 y 2010 representó el 28,4%; entre 2011 y 2020 ascendió al 50%; y en el trienio 2021-2023 se ha mantenido en torno al 37%, frente a una media estatal tres veces menor. Incluso durante la crisis de 2008, Euskadi logró mantener una promoción pública estable gracias a «la inversión contracíclica del Gobierno Vasco», que permitió construir más vivienda protegida que libre de media anual.

Más del 40%, en alquiler

El documento del Observatorio también resalta el fuerte impulso al alquiler protegido, una de las señas de identidad de la política vasca de vivienda. Desde 2005, Euskadi ha construido entre 5,2 y 5,3 viviendas protegidas en alquiler por cada 1.000 habitantes, el doble de la media estatal (2,7). Actualmente, el alquiler representa ya más del 40 % de la vivienda protegida reciente, consolidando un modelo de acceso «más asequible y sostenible».

Gracias a medidas estructurales como la calificación permanente de la VPO desde 2003 o la cesión de suelo público en derecho de superficie a 75 años, Euskadi ha logrado consolidar un parque público estable y permanente. Esta política ha situado a la comunidad a la cabeza de todas las autonomías, por delante de regiones como Madrid o Extremadura, y ha contribuido a reforzar la cohesión social y territorial.

Al hilo de este informe, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha subrayado que «es evidente que en materia de vivienda lo que manda son las urgencias del presente, la angustia de tantas familias que tienen enormes dificultades para acceder a un hogar por la escasez y la carestía de la vivienda». Según ha explicado, «somos conscientes de que hay que responder a esta urgencia con todo tipo de medidas, con todo un arsenal como el que estamos desplegando: legislativo, de recursos y de acción pública». Pero ha añadido que este informe «nos permite echar la vista atrás y hacer un análisis ponderado de lo que se ha hecho en el conjunto de España en los últimos 40 años. Y Euskadi triplica la media estatal en parque público de vivienda protegida». A juicio de Itxaso, «hemos hemos hecho muchas cosas bien, pero la demanda nos ha superado», y ha añadido que «esto no significa que no tengamos que seguir apostando por un parque robusto de vivienda de protección oficial para poder hacer frente a las necesidades del presente y del futuro».