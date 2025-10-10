Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viviendas de VPO en construcción en Hondarribia. F. DE LA HERA

Euskadi triplica la media estatal de VPO por habitante, con 18 pisos por cada 1.000 habitantes

Un informe del Observatorio Vasco de la Vivienda destaca que el País Vasco ha construido el 12% de los pisos protegidos de del Estado en las tres últimas décadas, pese a contar con el 4,5% de la población

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:13

Comenta

Euskadi se encuentra en los primeros puestos del ranking de comunidades autónomas en el peso relativo de viviendas protegidas edificadas sobre el total de viviendas ... terminadas en las tres últimas décadas, y con casi 18 pisos por cada 1.000 habitantes triplica la media estatal, que se sitúa en 6. Esta buena cifra de VPO construida en comparación con el resto de España se refleja también en el dato de que el 12% de los pisos protegidos levantados en el Estado en los últimos 30 años se ubican en el País Vasco, pese a que su peso poblacional es del 4,5%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  3. 3 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  4. 4

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  5. 5

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    Orona invertirá 60 millones en una nueva planta en Hernani que creará 150 empleos
  8. 8

    La Real Sociedad gana a Osasuna con doblete de Karrikaburu
  9. 9

    La cooperativa Dikar de Grupo Mondragon confirma la compra de Ternua y salva la marca del concurso
  10. 10

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadi triplica la media estatal de VPO por habitante, con 18 pisos por cada 1.000 habitantes

Euskadi triplica la media estatal de VPO por habitante, con 18 pisos por cada 1.000 habitantes