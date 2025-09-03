Euskadi, el único 'oasis' del norte que se libra de los recortes de Ryanair casi por completo El territorio vasco evita casi en su totalidad los recortes, cancelaciones de rutas y eliminación de plazas de vuelos anunciadas por la aerolínea irlandesa

Los recortes anunciados este miércoles por Ryanair en España, por los que la aerolínea irlandesa de bajo coste cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte entre otras actuaciones, apenas tendrán incidencia en territorio vasco.

En plena guerra comercial con Aena y el Gobierno por las tasas aeroportuarias «excesivas y poco competitivas», la compañía ha tomado la decisión de reducir en un 41% su capacidad desde los aeropuertos peninsulares y en un 10% desde las islas Canarias, lo que supone suprimir en torno al millón de plazas de avión, que se desviarán a otros países como Italia y Marruecos.

Un duro golpe para multitud de aeropuertos como Tenerife y Vigo, donde Ryanair dejará de operar este invierno, o Zaragoza, Santander y Asturias, donde el recorte de plazas será del 45%, 38% y 16% respectivamente, y que evidencia el duro revés a los vuelos comerciales en el norte penínsular con afecciones en Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León.

«Por supuesto, seguiremos creciendo en los principales aeropuertos (como Madrid, Barcelona, Palma o Alicante), pero deberíamos estar creciendo en los aeropuertos regionales», ha afirmado el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en la rueda de prensa de este miércoles, y ha anticipado que muchas de esas terminales cerrarán «de cinco a diez años» porque «claramente no se quiere invertir en ellas».

Esta serie de medidas también tendrán consecuencias directas en Euskadi si bien serán mínimas ya que Ryanair no opera vuelos comerciales desde el aeropuerto de Bilbao ni tampoco desde el aeropuerto de San Sebastián y en el caso de Vitoria, los recortes anunciados son del 2%.

En el caso de la capital alavesa, cabe destacar que el pasado 28 de marzo el Consejo de Administración de la sociedad de promoción VIA- Promoción del Aeropuerto de Vitoria había acordado extender el contrato de promoción actual con Ryanair DAC por los próximos 7 meses, prorrogando de esta manera el acuerdo con esta aerolínea y garantizando las rutas actuales al menos hasta el 31 de octubre de 2025.

En la actualidad, la totalidad de las seis rutas de pasajeros que cuentan con frecuencias habituales desde el aeropuerto de Foronda (Alicante, Bruselas, Málaga, Milán, Plama de Mallorca y Sevilla) están operadas por Ryanair. Queda por ver ahora qué trayectos y de qué manera se aplican los recortes del 2% anunciados por la aerolínea para el aeródromo vitoriano.