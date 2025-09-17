Euskadi registra 157 fallecidos por incendios en los últimos 25 años

En los últimos 25 años, 157 personas han perdido la vida a consecuencia de un incendio o una explosión producida en el interior de un ... inmueble o espacio público en Euskadi. El caso más grave tuvo lugar en 2017. El 27 de mayo de ese mismo año cinco miembros de una misma familia fallecieron cuando las llamas arrasaron su vivienda en Zorroza. Las víctimas fueron dos hombres de 46 y 23 años, una mujer de 20, una niña de 3 y otro niño de 2 años. Pero no es el único suceso. También en 2006 las llamas apagaron la vida de cuatro personas en una pensión de San Francisco.

Los datos se extraen de un informe elaborado por el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA) presentado ayer en Bilbao junto a representantes de Laboral Kutxa. El estudio, además de analizar los casos vascos, también incluye datos sobre aquellas personas que murieron por las llamas en Navarra. Las dos comunidades autónomas suman 204 víctimas mortales desde el año 2000. La mayoría, 156, perdió la vida en el interior de una vivienda o infravivienda, lo que supone el 76% de las víctimas totales. El resto de los siniestros se produjeron en pabellones industriales, sanitarios, zonas exteriores u otro tipo de edificios residenciales.

En cualquier caso, el estudio se centra especialmente en los fuegos originados en domicilios. Y una de las principales conclusiones que extrae es que fumar o dejar una colilla mal apagada fue la causa del 25% de los incendios. Otros motivos fueron problemas en el sistema eléctrico (21% de los sucesos) o en aparatos de producción de calor (10%). Además, el informe detalla que el 90% de los incendios con víctimas se originó en estancias como el dormitorio, el salón o la cocina.

Según los investigadores, el riesgo de morir en un incendio en Euskadi y Navarra es «muy bajo», aunque podría elevarse con el paso de los años. En base a los datos hechos públicos este martes, «los mayores de 65 años suponen el 53% de todos los fallecidos en incendios». De hecho, la tasa de muertes por cada millón de habitantes a partir de los 80 años es de 8,7, mientras que en menores de 50 años es inferior a 2,9.

Caseríos

¿Cuándo se producen la mayor parte de los incendios y dónde se encuentran a las víctimas? El documento desgrana que el 62,6% de los accidentes se originan de noche y que la mayoría de las víctimas son encontradas en el interior del dormitorio, algo lógico teniendo en cuenta que el 42% de los incendios se originan en esta estancia de la casa. Otro lugar en el que suelen aparecer cuerpos, según la misma información, es el pasillo, «por el que probablemente la víctima intentaba escapar», la cocina o el baño.

El documento también se detiene a estudiar las muertes que tienen lugar en el interior de los caseríos. Detalla que de las 49 víctimas halladas en viviendas unifamiliares, la mitad (24) fueron encontradas en el interior de un caserío. En este tipo de viviendas se han detectado 19 siniestros con víctimas mortales y una buena parte de los incidentes tienen lugar en «caseríos con varios siglos de antigüedad».

En este supuesto concreto, el 50% de los incendios se produjo tras un problema del sistema eléctrico; otro 30% por fugas de gas y el 20% restante por problemas en productores de calor.