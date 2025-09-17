Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El 90% de los incendios con víctimas producidos en viviendas tienen su origen en el dormitorio, salón o cocina, según un informe. Maika Salguero

Euskadi registra 157 fallecidos por incendios en los últimos 25 años

Un estudio apunta que la mayoría perdió la vida en viviendas y que las principales causas de los siniestros fueron fumar o problemas eléctricos

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:49

En los últimos 25 años, 157 personas han perdido la vida a consecuencia de un incendio o una explosión producida en el interior de un ... inmueble o espacio público en Euskadi. El caso más grave tuvo lugar en 2017. El 27 de mayo de ese mismo año cinco miembros de una misma familia fallecieron cuando las llamas arrasaron su vivienda en Zorroza. Las víctimas fueron dos hombres de 46 y 23 años, una mujer de 20, una niña de 3 y otro niño de 2 años. Pero no es el único suceso. También en 2006 las llamas apagaron la vida de cuatro personas en una pensión de San Francisco.

