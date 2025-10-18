Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Euskadi logra disminuir sus emisiones de CO2 un 38% desde 2005

Todos los sectores muestran una reducción sustancial en los últimos 20 años excepto el transporte, que las ha incrementado un 15%

Martin Ruiz Egaña

Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00

Comenta

15,8 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2024. Es la cifra que registró Euskadi el año pasado, lo que supone una ... reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del 38% respecto a 2005 y del 1% respecto al año anterior. Son datos que demuestran que está «en la buena senda» para lograr reducirlas hasta el 45% para el año 2030. Estas son las conclusiones que se extraen del avance de los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en Euskadi durante el año 2024, presentado ayer por el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco Josu Bilbao; y Alexander Boto, director general de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

