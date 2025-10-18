Euskadi logra disminuir sus emisiones de CO2 un 38% desde 2005

15,8 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidas en 2024. Es la cifra que registró Euskadi el año pasado, lo que supone una ... reducción de gases de efecto invernadero (GEI) del 38% respecto a 2005 y del 1% respecto al año anterior. Son datos que demuestran que está «en la buena senda» para lograr reducirlas hasta el 45% para el año 2030. Estas son las conclusiones que se extraen del avance de los resultados de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en Euskadi durante el año 2024, presentado ayer por el viceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno Vasco Josu Bilbao; y Alexander Boto, director general de Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

En el marco de la Semana del Clima y la Energía de Euskadi (Asteklima 2025), el viceconsejero de Medio Ambiente destacó que el principal dato que se desprende de este informe deja «cierto espacio para el optimismo, consolidando así la buena marcha de Euskadi hacia una neutralidad climática antes del año 2050». Según remarcó Bilbao, «no solo refleja el compromiso del Gobierno Vasco», sino que es «un logro colectivo de nuestro país: empresas, municipios, agentes sociales y ciudadanía hemos contribuido a este resultado demostrando que la transición energética y climática es posible cuando trabajamos en red».

En clave económica, el viceconsejero señaló que esta reducción «es aún más relevante si tenemos en cuenta que en el mismo periodo el PIB creció un 30%», y añadió que «esto demuestra que es posible avanzar hacia una economía baja en carbono sin comprometer el desarrollo económico, el progreso social y el bienestar de nuestra ciudadanía».

El descenso en las emisiones en 2024 se debe, principalmente, a la caída de emisiones en el sector energético en un 5% respecto a 2023, pero no ha sido el único ámbito en el que se han registrado mejoras. El sector industrial también ha disminuido sus emisiones un 9%, así como el sector de residuos, cuyo descenso se estima en un 5%. La otra cara de la moneda la protagoniza el sector del transporte, que ha aumentado sus emisiones un 6%. El residencial también ha visto cómo sus emisiones han crecido un 4%, junto con el de servicios –un 1% más– y el de agricultura –un 3% más–.

Objetivo: -45% en 2030

Por su parte, Alexander Boto insistió en que «estamos en la buena senda» para cumplir con el objetivo marcado en la ley de Transición Energética y Cambio Climático: alcanzar una reducción del 45% en el año 2030. Aun así, recordó que «no podemos desacelerar este ritmo, tenemos que seguir acelerando nuestra descarbonización».

Boto apuntó que el «mayor desafío» está en el sector del transporte, que es el único que ha aumentado sus emisiones en los últimos 20 años, un 15% más. Bilbao reconoció en el acto que la gestión de la oferta y la demanda del transporte es «uno de los grandes retos que tiene la movilidad tanto en Europa como en Euskadi».