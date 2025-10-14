Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

São Paulo estrenó el año pasado la mayor central solar flotante de Brasil, de la que forman parte más de 10.000 paneles. Marcelo S. Camargo

Euskadi impulsará placas solares en los embalses, pero con restricciones

El Gobierno Vasco ultima un decreto para regular su instalación en las cuencas del Deba, Urola u Oiartzun, pero URA exigirá más controles para colocarlos en las cuencas internas

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Las plantas fotovoltaicas flotantes se abren paso por todo el mundo. La capacidad instalada crece cada año de forma exponencial, según la Agencia Internacional de ... Energías Renovables. Y su despliegue también ha arrancado en España, el país de la Unión Europea con una de las mejores radiaciones solares y más pantanos, embalses, presas y balsas, muchos de ellos para la producción de energía hidroeléctrica o regadío. Los paneles flotantes producen más electricidad que los terrestres gracias a los efectos del enfriamiento del agua y mejoran la protección de las masas, reduciendo la evaporación del agua, algo muy útil en sequía, y las floraciones de algas, según el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que cree que permitirán aumentar la capacidad de generación eléctrica renovable.

