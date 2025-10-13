Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fieles ortodoxos en la ermita de Uba de Martutene, mientras un coro de niños canta el himno de Rumanía frente al altar. IÑIGO ROYO

Euskadi activa el Consejo Interreligioso con el fin de preservar la convivencia

El órgano tendrá un «carácter consultivo» y estará formado por representantes institucionales, religiosos y expertos en diversidad

Martin Ruiz Egaña

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

La diversidad religiosa es un aspecto inherente a la creciente pluralidad de la población vasca. En busca de una convivencia pacífica entre las diferentes ... creencias y sus practicantes, las instituciones han visto necesario constituir un organismo que asegure el «diálogo y la colaboración institucional» con las confesiones y comunidades religiosas de Euskadi. Tras meses de trabajo en la elaboración del documento que determinará su funcionamiento, el Gobierno Vasco ha completado la redacción del decreto por el que se regula la composición del Consejo Interreligioso Vasco.

