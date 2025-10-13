Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Europa retrasa la votación sobre 'Chat Control': la polémica propuesta que vigilará las conversaciones en los móviles

La regulación obliga a revisar mensajes privados para combatir la pedofilia

José A. González

José A. González

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:55

Comenta

No es la primera vez que una normativa se vuelve contra los propios legisladores y, sobre todo, que una iniciativa concebida para proteger una causa ... justa termina provocando el efecto contrario. En este caso, el debate afecta a dos de los principios más básicos sobre los que se asienta la Unión Europea: la libertad y la privacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

