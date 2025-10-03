El divertido plan familiar a un paso de Gipuzkoa

M. S. Viernes, 3 de octubre 2025, 07:18 Comenta Compartir

Conejos, cerdos vascos con sus manchas negras, ovejas, cabras, potros, gallinas y hasta dromedarios. Eso es todo lo que ofrece el parque Etxola, una gran granja al aire libre a tan solo 50 minutos de San Sebastián, ideal para pasar un día en familia.

Este parque, ubicado a 7 kilómetros de la localidad de Sare al otro lado de la muga, cuenta con más de 250 animales y un sendero de casi un kilómetro en plena naturaleza accesible para cochecitos, además de que los niños podrán correr libremente de un recinto a otro y ver a los animales de cerca, tocarlos, acariciarlos y darles de comer.

Etxola ofrece un recorrido a pie en euskera y francés para ver todo tipo de animales. El precio de la entrada es de 7 euros por persona, aunque los menores de menos de 3 años entran gratis. Además, por un euro más se puede coger un cubo para dar de comer a los animales y dar un paseo en poni durante 15 minutos por 5 euros.

Picnic con talos en el parque Etxola

Y para la hora de comer, el parque también cuenta con mesas de picnic, en el caso de llevar comida preparada de casa, aunque también dentro del parque se pueden comprar talos, patatas, bebidas frías y helados.

El parque estará abierto hasta el 3 de noviembre durante los fines de semana de las 10.00 hasta las 17.00 horas y no es necesario reservar. Un plan ideal para disfrutar junto a los más pequeños en plena naturaleza.