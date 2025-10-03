Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planes con niños

El divertido plan familiar a un paso de Gipuzkoa

A menos de una hora de San Sebastián, los más pequeños podrán disfrutar de la naturaleza junto a más de 250 animales en una granja al aire libre

M. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:18

Comenta

Conejos, cerdos vascos con sus manchas negras, ovejas, cabras, potros, gallinas y hasta dromedarios. Eso es todo lo que ofrece el parque Etxola, una gran granja al aire libre a tan solo 50 minutos de San Sebastián, ideal para pasar un día en familia.

Este parque, ubicado a 7 kilómetros de la localidad de Sare al otro lado de la muga, cuenta con más de 250 animales y un sendero de casi un kilómetro en plena naturaleza accesible para cochecitos, además de que los niños podrán correr libremente de un recinto a otro y ver a los animales de cerca, tocarlos, acariciarlos y darles de comer.

Etxola ofrece un recorrido a pie en euskera y francés para ver todo tipo de animales. El precio de la entrada es de 7 euros por persona, aunque los menores de menos de 3 años entran gratis. Además, por un euro más se puede coger un cubo para dar de comer a los animales y dar un paseo en poni durante 15 minutos por 5 euros.

Picnic con talos en el parque Etxola

Y para la hora de comer, el parque también cuenta con mesas de picnic, en el caso de llevar comida preparada de casa, aunque también dentro del parque se pueden comprar talos, patatas, bebidas frías y helados.

El parque estará abierto hasta el 3 de noviembre durante los fines de semana de las 10.00 hasta las 17.00 horas y no es necesario reservar. Un plan ideal para disfrutar junto a los más pequeños en plena naturaleza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  5. 5

    Cientos de estudiantes se manifiestan en Donostia en apoyo al pueblo palestino
  6. 6

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  7. 7 El nuevo negocio que aterriza en San Sebastián con una inauguración creativa que regala flores
  8. 8

    La batalla de Alderdi Eder se pone al rojo vivo
  9. 9

    «El precio de la ternera se duplicará en dos años»
  10. 10

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de urgencia tras detectar insectos en la comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El divertido plan familiar a un paso de Gipuzkoa

El divertido plan familiar a un paso de Gipuzkoa