Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo

Un sindicato juvenil pide al equipo rectoral que les abra un expediente por lo que consideran mensajes homófobos y tránsfobos

Iñigo Fernández de Lucio

Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

El sindicato estudiantil Ikama, vinculado a la izquierda abertzale, ha señalado a dos profesores de la UPV/EHU del campus de Bizkaia por sus ... comentarios en redes sociales sobre el campamento de Bernedo. Los alumnos han trasladado una queja formal al Rectorado para pedir que abra una investigación sobre lo que consideran mensajes homófobos y tránsfobos.

