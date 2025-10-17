Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo

El sindicato estudiantil Ikama, vinculado a la izquierda abertzale, ha señalado a dos profesores de la UPV/EHU del campus de Bizkaia por sus ... comentarios en redes sociales sobre el campamento de Bernedo. Los alumnos han trasladado una queja formal al Rectorado para pedir que abra una investigación sobre lo que consideran mensajes homófobos y tránsfobos.

El equipo rectoral recibió ayer la queja, según confirmaron fuentes internas, y está «analizando» el caso. Según explican, este caso involucra a «diferentes agentes», entre los que se encuentra la Dirección de Igualdad de la institución académica.

Durante esta semana, los estudiantes han colocado carteles con capturas de los mensajes que los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación han publicado en redes sociales a raíz del escándalo del campamento de Bernedo. La Ertzaintza investiga si los monitores del udaleku obligaron a menores de edad a asearse desnudos en duchas mixtas en las que coincidieron con adultos. Todo ello como parte de una estrategia «política» que buscaba «desexualizar la desnudez» y romper la «lógica binaria». La Policía autonómica ha recibido 19 denuncias por supuestos delitos contra la libertad sexual, incluyendo coacciones y exhibicionismo.

«Locura trans»

Alguno de los mensajes colgados en redes por estos docentes se refiere al movimiento queer como una «ideología nazi» que busca «legalizar la prostitución y la pederastia» y «borrar a la mujer». Otros de los comentarios denuncian la «locura trans».

Por todo ello, el sindicato estudiantil ha transmitido una queja al Rectorado para pedir que investigue a los docentes y llama al alumnado a movilizarse. En su comunicado, Ikama afirma que los profesores «han difundido mensajes de carácter transfóbico en sus redes sociales» y que la respuesta del alumnado ha sido «legítima y necesaria para visibilizarlo». Según la nota publicada en redes, tras colocar carteles denunciando los hechos, algunos estudiantes habrían sido increpados por uno de los docentes implicados, lo que califican como «una situación de intimidación y acoso».

No es la primera vez que los alumnos de la EHU señalan a un profesor por sus comentarios en redes. El pasado curso, un docente sustituto de la Facultad de Derecho fue suspendido por sus opiniones en torno al aborto, que consideraba «un crimen», y proferir graves insultos contra diferentes colectivos.