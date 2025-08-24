Estafas en alquileres online: lo que debes saber antes de pagar tu próximo apartamento Si estás buscando apartamentos por internet, estas pistas te ayudarán a detectar anuncios fraudulentos

N. V. Domingo, 24 de agosto 2025, 08:21 Comenta Compartir

Hace apenas unas semanas San Sebastián fue declarada como quinta zona tensionada en Gipuzkoa, lo que supone establecer próximamente un tope en el alquiler de los precios de los arrendamientos. Este dato deja en evidencia la crisis de vivienda que se vive en toda Euskadi, donde los precios no paran de subir, creándose así el caldo de cultivo perfecto para las estafas en los alquileres de apartamentos o pisos por internet.

Si bien todavía estamos dentro de la temporada estival, realmente los anuncios fraudulentos online pueden llegar a verse en cualquier época del año. Muchas veces esa sensación de haber conseguido el piso perfecto, con una excelente ubicación y un precio casi idílico puede cegar a cualquiera sobre una posible estafa que, poco a poco, irá costando más caro.

En estos casos, antes de proceder al pago, los expertos aconsejan ponerle freno a la ilusión de querer adquirir ya la nueva vivienda y recuerdan que las transferencias son mandatos de pago irrevocables. Además, la cantidad que ya se haya abonado en la cuenta del beneficiario no puede ser devuelta sin su consentimiento, o por orden judicial. Por todo esto, hay que extremar la cautela en estos casos y asegurarse bien antes de realizar la transferencia. Para ello, existen diversas señales que pueden ayudar a detectar los engaños en el ciberespacio.

Primeros síntomas de una posible estafa online

Fotos que parecen de revista, que el anunciante exprese que está en el extranjero y que por ello no puede enseñarte el piso, que el contacto sea el correo electrónico y contenga frases con faltas de ortografía o gramaticales son algunas pistas para empezar a desconfiar de las ofertas publicadas en la web. Frente a esos leves síntomas de supuesta estafa, una clara alerta roja son las prisas del arrendatario por realizar el pago de la reserva mediante transferencia por adelantado.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Ciberseguridad brinda diferentes consejos para no caer en estafas.

Consejos contra las estafas en viviendas hacer una comparativa con el precio del resto de alquileres de la zona

no realizar pagos a través de servicios anónimos como Western Union o MoneyGram

precaución a la hora de dejar los datos de tu tarjeta

atención a la web en la que realizamos pagos, especialmente depósitos (muchas páginas falsas imitan a plataformas como Booking o Airbnb)

Nada más darte cuenta del engaño se recomienda contactar con el banco lo antes posible. Aún así, siguiendo con las buenas prácticas y usos financieros, se le exige que haga esfuerzos razonables para tratar de recuperar el importe transferido, contactando con el banco receptor. Todo este procedimiento podrá evitarse si con cautela se revisa tanto los anuncios de alquiler como el comportamiento del supuesto propietario, además de todos los síntomas sospechosos que existen previos al pago.

Temas

Estafas

Vivienda

Alquiler

Ciberseguridad